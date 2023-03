Qui est Sebastian Lletget et quelle est sa relation avec Becky G ?

in

Supplémentaire

Nous vous disons qui est Sebastian Lleget et pourquoi il est accusé d’infidélité.

©Getty ImagesSebastian Lleget et Becky G sont en couple depuis 2016

Le nom de Sebastian Lletget n’a pas cessé de sonner et on vous dit qui il est, quelle relation il entretient avec Becky G et tout ce que l’on sait sur lui la prétendue infidélité qui a envahi les réseaux sociaux.

Et c’est juste en décembre que Becky G a partagé qu’elle était fiancée à Sebastian Lletget et maintenant tout un scandale a éclaté autour du couple, assurant que Sebastian a été infidèle au chanteur d’origine mexicaine et qu’il existe même des preuves présumées d’infidélité.

+ Que sait-on de l’infidélité de Sebastian Lletget ?

Une femme inconnue a envoyé des messages à Becky G prétendant avoir la preuve que Lletget avait trompé le chanteur dans un club de Madrid. La femme a affirmé avoir des audios, des messages et même une vidéo du footballeur sans vêtements. Jusqu’à présent, ni Becky G ni le footballeur n’ont fait de déclarations à cet égard.

+ Qui est Sébastien Lletget ?

Sebastian Francisco Lletget est un Joueur de football argentin américain, qui joue pour le Football Club Dallas des États-Unis. Avant de jouer pour le Club Dallas, il a joué pour Révolution de la Nouvelle-Angleterre, LA Galaxie et West Ham United.

Né le 3 septembre 1992 à San Francisco en Californie, Sebastian Lleget a 30 ans et mesure 1,76 mètre. Footballeur compte près de 992 000 abonnés sur des plateformes comme Instagram, où il se décrit également comme un investisseur et avec un « mode de vie sain ». Sur d’autres plateformes, telles que Twitter, il compte environ 24,8 mille abonnés et sur YouTube environ 18 600 abonnés.

+ A combien s’élève la fortune de Sebastian Lletget ?

Selon des médias américains tels que Fresherslive, la fortune de Lleget est estimée à 5 millions de dollars. Cependant, en décembre 2022, d’autres sites comme HITCIls ont estimé sa fortune à 1 million de dollars..

+ Comment Becky G et Sebastián Lletget se sont-ils rencontrés ?

Becky et Sebastian ont commencé à se fréquenter en juin 2016, et c’est vers cette date qu’ils ont rendu publique leur relation. D’après Sébastienil a rencontré Becky grâce à Naomi Scott, avec qui Becky a travaillé sur un film et qui est mariée à un ami de Lleget. Ils sont apparus pour la première fois ensemble sur un tapis rouge aux Latin Music Awards 2016.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?