Qui est Sean Kanan, l’acteur qui interprète Mike Barnes dans « Karate Kid » et « Cobra Kai »

Netflix sortira très bientôt la cinquième saison de sa série à succès « Cobra Kai ». De cette façon, de nombreux fans sont enthousiasmés par le de nouvelles révélations dans la vie de ses protagonistes et, surtout, avec l’incorporation de nouveaux membres à son casting.

En ce sens, la plateforme de streaming a annoncé qu’un célèbre membre de la franchise de « Karate Kid», qui jouait le méchant maniaque du troisième film et qui était connu comme « le mauvais garçon du karaté ».

Voulez-vous savoir qui est cet interprète ? Ensuite, connaître la biographie, la carrière et les photos de Sean Cananl’acteur qui joue mike barnes dans « Karate Kid» et la série de Netflix « cobra kai”.

QUI EST SEAN KANAN ?

Sean Canan est un acteur et animateur de télévision américain qui est devenu célèbre pour avoir joué le rôle de mike barnes dans le film « Le Karaté Kid, partie III » (1989), réalisé par John Avildsen. Il est également reconnu pour son rôle de diacre Sharpe dans « Amour, Gloire et Beauté”.

canan assisté à la Mercersburg Academy en Pennsylvaniela Université de Boston et la UCLA, où il a obtenu un baccalauréat en sciences politiques. En 2021, il a écrit le livre « Voie du COBRA », dans lequel il inspire et enseigne aux étudiants des techniques pour définir leur moi le plus authentique et le plus réussi.

Concernant sa vie personnelle, en 2012 il épouse Michelle Véga. Il était auparavant marié à Athéna Ubach de 1999 à 2001. Au niveau politique, canan est impliqué dans la Ligue anti-diffamation. En mai 2016, il a dit qu’il soutenait atout de donald pour la présidence de la États Unis.

DONNÉES PERSONNELLES DE SEAN KANAN

Date de naissance : 2 novembre 1966

Lieu de naissance : Cleveland, Ohio

Âge : 55 ans

Signe du zodiaque : Scorpion

Nationalité américaine

Épouse : Michèle Vega

Fille : Simone Andrea Kanan (née en 2001)

Profession : Acteur

Années actives : depuis 1988

LA CARRIÈRE DE SEAN KANAN

La grande star de la course Sean Canan Il est arrivé en 1989, lorsqu’il a participé au film « Karaté Kid III», où il a donné vie pour la première fois à mike barnes. L’année suivante, en 1990, il apparaît dans la série télévisée « Les étrangers» et, à partir de là, il enchaîne divers rôles dans des productions américaines, entre cinéma et télévision.

Série télévisée Sean Kanan

1990 : Les Outsiders en tant que Gregg Parker.

Les Outsiders en tant que Gregg Parker. 1993 – 1997, 2012 – 2014 : General Hospital en tant que Alan James ‘AJ’ Quartermaine Jr.

General Hospital en tant que Alan James ‘AJ’ Quartermaine Jr. mille neuf cent quatre vingt seize: La nounou en tant que Mike McMullen

La nounou en tant que Mike McMullen 1999 : Sunset Beach en tant que Jude Cavanaugh

Sunset Beach en tant que Jude Cavanaugh 2000 – 2005, 2014 : L’audacieux et le beau en tant que Deacon Sharpe

L’audacieux et le beau en tant que Deacon Sharpe 2009 – 2012 : Les jeunes et les agités en tant que Deacon Sharpe

Films de la filmographie de Sean Kanan

1989 : Karaté Kid III en tant que Mike Barnes

Karaté Kid III en tant que Mike Barnes 1991 : La revanche des nerds en tant que Todd Channing

La revanche des nerds en tant que Todd Channing 1991 : Fille riche en tant que Jeffrey

QUI EST MIKE BARNES DANS « KARATE KID » ET « COBRA KAI 5 » ?

mike barnes est un personnage fictif de la franchise »Karate Kid”. Barnes Il est né en 1967, il a appris le karaté à l’âge de 8 ans et quelques temps plus tard il est devenu champion national de cette discipline.

Il est apparu pour la première fois dans le troisième film de la saga, comme l’un des antagonistes du film. Il a été embauché par Éponge Argent ennuyer Daniel La Russo et l’a affronté dans le tournoi All Valley. Cependant, il a fini par être vaincu.

Ce 2022, a été annoncé comme un membre de plus de la cinquième saison de « cobra kai”. En ce sens, on s’attend à ce qu’il soit une part importante du destin des dojos de Daniel La Russo (Ralph Macchio) et Johnny Laurent (Will Zabka) après Éponge Argent (Thomas Ian Griffith) se révélera être un méchant fictif.

Mike Barnes est un personnage fictif de la franchise « Karaté Kid » (Photo : Sony)

Photos de Sean Kanan

L’acteur et son livre « Way of the COBRA » (Photo : Sean Kanan / Instagram)

L’Américain en costume (Photo : Sean Kanan/Instagram)

L’acteur avec une chemise blanche sur l’une des photos téléchargées sur ses réseaux sociaux (Photo : Sean Kanan / Instagram)

QUAND FAIT LA PREMIÈRE DE « COBRA KAI 5 » ?

Saison 5 de « cobra kai” arrive ensuite sur Netflix 9 septembre 2022 et rejoint les quatre premières saisons déjà disponibles sur la plateforme de streaming.