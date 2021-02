Qui est Sasha Calle, l’actrice d’origine colombienne qui sera Supergirl dans le flash

Le nouveau film de Le flash Il se rapproche de plus en plus et la production avance dans le choix du casting. Le réalisateur argentin Andres Muschietti confirmé ce vendredi à la nouvelle supergirl et il l’a fait d’une manière très spéciale: a enregistré le moment où il a annoncé la nouvelle à Sasha Calle, qui ne pouvait s’empêcher de fondre en larmes. L’actrice d’origine colombienne arrive au grand rôle avec un profil bas à Hollywood. Qui est-ce?

«J’ai regardé plus de quatre cents auditions. Le vivier de talents était vraiment incroyable et il était très difficile de prendre une décision, mais nous avons finalement trouvé une actrice qui était destinée à jouer ce rôle. « , a exprimé le réalisateur à Deadline à propos du casting qu’il recherchait pour la première fois de l’histoire un interprète latin pour Supergirl.

Dans la vidéo publiée sur l’Instagram de Muschietti, le cinéaste a partagé la surprise qu’il a donnée à la jeune femme. Ce qui semblait être un appel vidéo de routine dans le processus de sélection est devenu étrange lorsque l’Argentin a demandé: « Tu peux voler? ». L’actrice est devenue mal à l’aise et a même commencé à parler espagnol pour voir si elle avait mal compris. Finalement, le cinéaste lui a montré le costume et l’a informée qu’elle était choisie pour le rôle. Calle ne pouvait s’empêcher d’être excité et fondre en larmes.

Qui est Sasha Calle, la nouvelle Supergirl?

Sasha Calle est une actrice de 24 ans née à Boston et issue d’une famille colombienne. Quand il avait dix ans, il a déménagé à La Colombie et y vécut jusqu’à l’âge de 12 ans. Puis il retourna aux États-Unis et alla au lycée à Hollywood, en Floride. Quand il a grandi, il a déménagé à Los Angeles pour étudier à l’American Academy of Music and Drama, où il est diplômé en arts de la scène.

À l’époque, la nouvelle Supergirl se démarque dans le rôle de Lola rosales dans la série CBS, Les jeunes et les agités. Pour son travail, elle a été nominée pour un Emmy Award comme Meilleur jeune acteur dans une série dramatique. Il a également joué dans la mini-série YouTube, Mal-à-l’aise en société.

Calle a une utilisation modérée des réseaux sociaux et il est courant pour lui de les utiliser pour s’exprimer idéologiquement. Sur son compte Instagram officiel a des liens différents pour faire des dons à des causes caritatives comme la lutte contre la discrimination raciale, la transphobie et l’homophobie. Dans son profil, il a également montré vacances en Colombie.

Choisir l’actrice d’origine latine représente un changement historique dans le personnage parce qu’il avait déjà été joué par deux blondes américaines: Hélène Slater dans le film Warner Bros 1984 et Melissa Benoist dans la série télévisée qui comptait 126 épisodes et cinq saisons.

Quand est sorti The Flash?

Le tournage du Flash commencera à la mi-2021 et est prévue pour la première le 4 novembre 2022. Ezra Miller reviendra sur le rôle principal et les participations de Ben Affleck et Michael Keaton avec leurs versions respectives de Batman pour faire tourner les multivers au cinéma.