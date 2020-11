Qui est Sam Palladio? Faits amusants sur la star de «  The Princess Switch: Switched Again  »

Si vous aimez les comédies romantiques de vacances, il y a de fortes chances que vous ayez regardé le film incroyablement adorable de Netflix, La princesse Switch.

Le film raconte l’histoire d’une duchesse qui finit par changer de place avec un boulanger de Chicago qui lui ressemble exactement et qui finit par tomber amoureux l’un de l’autre.

La duchesse Margaret et la boulangère Stacy De Novo sont toutes deux jouées par l’actrice Vanessa Hudgens.

Le 19 novembre, la suite a appelé The Princess Switch: commuté à nouveau sort sur Netflix.

Le même casting va y figurer, y compris le rêveur Sam Palladio qui joue Prince Edward – mais que savons-nous du talentueux acteur?

Qui est Sam Palladio, star de la La princesse Switch?

Palladio est surtout connu pour avoir joué le rôle de Gunnar Scott dans Nashville, Stoke dedans Épisodeset Alexander Vasilchikov dans Catherine la Grande.

En ce qui concerne les films, Palladio a joué dans Runner Runner, The Princess Switch, et The Princess Switch: commuté à nouveau.

Quel âge a Sam Palladio?

Palladio a 33 ans et il est né le 21 novembre 1986. Il est Sagattaire.

Il est né à Pembury, Royaume-Uni.

Qui sort avec Sam Palladio?

Sam Palladio sort avec l’auteur-compositeur-interprète Cassadee Pope. En août 2020, Pope a sorti un album acoustique appelé Rise and Shine. Pope a parlé publiquement de ses problèmes d’abandon depuis qu’elle a vécu le divorce de ses parents à l’âge de 11 ans.

Pope a poursuivi en expliquant que Palladio l’a aidée à résoudre ses problèmes: « Je suis très ouvert avec mon petit ami à ce sujet. Il me soutient et me donne tout ce dont j’ai besoin pour me sentir en sécurité et satisfaite. Vous avez donc également besoin d’un partenaire pour gentil de vous aider aussi. J’ai beaucoup de chance de l’avoir. »

Pope a également fait chanter Sam Palladio sur l’une de ses chansons, « California Dreaming ».

Elle a dit: « J’adore sa voix, et c’est vraiment génial que je puisse avoir l’homme qui me rend heureux et que je suis amoureuse de chanter sur une chanson sur quelqu’un de mon passé. Cela ressemble à ce moment de cercle complet . C’était vraiment amusant d’être ensemble en studio. Nous avons fait des trucs à la maison, chanté ensemble et fait des concerts virtuels ensemble, mais nous ne sommes jamais allés en studio et enregistré quelque chose officiellement. Donc, c’est excitant, et c’est une de mes chansons favorites. »

Où habite Sam Palladio?

Sam Palladio a une maison à Nashville avec sa petite amie, Cassadee Pope.

Le couple a acheté leur maison ensemble en 2019 et c’est là qu’ils ont été mis en quarantaine. En fait, Pope dit que Palladio a été sa «grâce salvatrice» tout au long de la quarantaine.

Pope explique sa vie à la maison avec Palladio: « Sam et moi, nous avons cette maison et nous ne sommes pas vraiment entrés avant novembre, puis nous étions occupés, occupés, occupés. Cette pandémie a frappé, alors nous arrivons enfin à la maison . Nous venons juste de finir de dresser notre clôture, et nous faisons déplacer les meubles et acheter de nouveaux meubles et peindre les murs et tout le reste. Donc, les affaires de la maison ont pris beaucoup de temps … «

« … Mais nous faisons aussi des choses amusantes, comme nous sommes allés au drive-in pour voir des films et nous nous sommes améliorés en cuisine. Je n’ai jamais pensé que cela arriverait, en fait, ne pas brûler des choses et cuisiner des repas décents. kayaks, alors nous essayons de sortir sur le lac pour sortir ici et là. C’est bizarre. Vous vous réveillez le matin et vous vous dites: « D’accord, je vais prendre la journée. » Ensuite, au moment où 7 ou 8 roule, vous vous demandez simplement où s’est passée la journée. Donc, heureusement, ça n’a pas traîné. »

Sam Palladio a-t-il des enfants?

Palladio n’a pas d’enfants actuellement. Cependant, lui et Pope ont un chien nommé River.

Ils ont même fait un Instagram pour River puisqu’ils prennent tellement de photos avec lui.

La valeur nette de Sam Palladio est estimée à 1,4 million de dollars.

Jaycee Levin est un écrivain, influenceur et blogueur vivant à New York qui aime les célébrités, la mode et la télé-réalité. Elle couvre les actualités et les divertissements pour Yourtango. Suivez-la sur Instagram.