Qui est Ryan Fischer? Détails sur le promeneur de chien de Lady Gaga

Quelle histoire incroyablement tragique et triste.

Le 24 février, le promeneur de chien de Lady Gaga, Ryan Fischer, aurait reçu quatre balles dans la poitrine / l’estomac alors qu’il promenait ses trois bouledogues français à West Hollywood.

Deux des précieux bébés de Gaga, Koji et Gustav, ont été volés lors de l’attaque insensée. Sa troisième Frenchie, Miss Asia, s’est enfuie après l’attaque et a été récupérée des lieux par la police.

Selon TMZ, Fischer a été transporté à l’hôpital après l’attaque et «devrait se rétablir complètement».

Lady Gaga, qui travaille actuellement à Rome sur un nouveau film, serait désemparée et dévastée par la nouvelle.

«Nous en sommes tout simplement malades, c’est vraiment horrible», a déclaré Joe Germanotta, le père de Gaga. «C’est comme si quelqu’un avait emmené l’un de vos enfants.»

Lady Gaga offre 500 000 €, «sans poser de questions», pour le retour en toute sécurité de ses Français bien-aimés.

Qui est Ryan Fischer?

Voici tout ce que vous devez savoir sur le promeneur de chien de Lady Gaga qui a été attaqué de manière insensée alors qu’il faisait ce qu’il aimait le plus – être avec ses amis à quatre pattes.

Ryan Fischer est un amoureux des chiens, de part en part.

Non seulement le compte Instagram personnel de Ryan Fischer présente une tonne de chiens – dont beaucoup de Français – il gère un autre pseudo Instagram appelé Valley of the Dogs, où il raconte ses aventures avec de nombreux bébés à fourrure à quatre pattes dans le sud de la Californie.

C’est un activiste.

Ryan Fischer a utilisé sa plate-forme pour de bon l’été dernier lors du mouvement Black Lives Matter au milieu des manifestations pour meurtre de George Floyd, publiant des informations vitales sur la façon d’agir et de montrer son soutien au mouvement.

Il semble aimer être dehors.

Un défilement sur la page Instagram de Fischer vous montrera qu’il aime être à l’extérieur et qu’il a généralement un compagnon à quatre pattes avec lui, profitant du grand air.

Il a même emmené ses chiots dans la ville de West Hollywood à Halloween en 2019 et a partagé une douce photo de lui avec les chiens, en écrivant:

«Les chiens n’achetaient pas vraiment que j’allais pour ‘capitaine après la meilleure nuit de sa vie, un style d’horreur rocailleux’, et j’avais l’impression que c’était un semblant d’être salope. Eh bien peut-être @ mr.bocce, mais je pense que sa «croyance» était plus dans l’espoir qu’il pourrait aller au parc pour chiens s’il faisait semblant. Joyeux Halloween!!! »

C’est aussi un musicien.

Comme Lady Gaga, Fischer est un musicien, et il est vraiment talentueux. À première vue, il joue de la guitare et chante, et a publié une douce légende sur le fait de recommencer à jouer de la guitare en mars 2019.

«Oh comme tu m’as manqué de te jouer, douce Evi Lou. Les transitions sont plus difficiles que jamais et vous avez désespérément besoin d’être nettoyé, mais vous m’apportez une telle joie », a-t-il écrit.

Nous envoyons tout notre amour à Ryan Fischer et espérons qu’il se rétablira rapidement et que la ou les personnes responsables de cet acte de violence insensé seront arrêtées.

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.