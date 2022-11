Qui est Roberta Damián, l’actrice qui joue April dans « Le secret de la famille Greco »

Basé sur des événements réels survenus en Argentine dans les années 80, est venu à Netflix « Le secret de la famille Greco »une série qui raconte la vie d’une famille de grande classe qui, afin de continuer à maintenir son niveau de vie et son statut social élevés, kidnappe des personnes riches contre rançon, mais ne s’en contente pas, et assassine également leurs victimes .

La production, diffusée sur la plateforme de streaming le 4 novembre, marque le revenir de Fernando Colunga dans le rôle principal d’Achille Greco; Avec lui, un casting de luxe revivra les événements bouleversants qui ont bouleversé les Argentins il y a quelques décennies. Parmi ces acteurs se trouve Roberta Damián, qui jouera Aprilla plus jeune fille du chef de clan.

Dans l’intrigue, elle est une adolescente douce et innocente qui aime patiner et qui est totalement inconsciente des crimes commis par les membres de sa famille. Si nous sommes basés sur la vraie vie, le vrai nom de la fille d’alors est Adrianaqui, après l’arrestation de son père bien-aimé Archimedes Puccio et du reste de ses proches, reçu un traitement psychiatrique. Ensuite, Mag vous dit qui est la jeune actrice et tout ce que vous devez savoir sur elle.

L’innocente April entend des bruits étranges à l’intérieur de sa maison dans « Le secret de la famille Greco » (Photo : Netflix Telemundo)

1. DONNÉES PERSONNELLES DE ROBERTA DAMIÁN

Nom complet: Roberta Muñoz Diaz

Roberta Muñoz Diaz Comment la connais tu? Roberta ‘Roby’ Damian

Roberta ‘Roby’ Damian Lieu de naissance: Mexique

Mexique Nationalité: Mexicaine

Mexicaine Date d’anniversaire: 2 mai

2 mai Année de naissance: 2003

2003 Âge: 19 ans

19 ans Instagram : @robertadamiann

@robertadamiann TIC Tac: @robertadamian

La jeune femme fait soupirer ses milliers de followers sur les réseaux sociaux avec les photos et vidéos qu’elle publie (Photo : Roberta Damián / Instagram)

2. SON PERE EST UN PRODUCTEUR RECONNU

Le père de Roby est le célèbre acteur, réalisateur, scénariste et producteur mexicain Pedro Muñoz Romero, mieux connu sous le nom de Pedro Damián.d’ici elle a adopté le nom de famille comme Roberta Damián. Il est producteur exécutif de RBD, en plus d’avoir été l’un des fondateurs du groupe Timbiriche, dont il était également directeur artistique. Pendant ce temps, sa mère était Victoria Díaz.

3. SA SŒUR ÉTAIT ACTRICE

Roberta Damian avait un demi-sœur nommée Alexa Damián, qui a réussi dans le monde du théâtre. Elle était dans « Primer amor a mil per hora » (2000-2001), « Clase 406 » (2002-2003), « Rebelde » (2005) comme Rosita, « Barrera de amor » (2005-2006) et « Las dos visages d’Ana » (2006), jouant la diabolique Irene Alcaráz. Après s’être marié en 2009, il a pris sa retraite d’acteur et vit actuellement à Londres.

Ici l’actrice avec un regard qui reflète l’innocence (Photo: Roberta Damián / Instagram)

4. CARRIÈRE D’ACTEUR DE ROBY DAMIÁN

La talentueuse actrice est déjà apparue dans certaines productions telles que : « Réveille-toi avec toi » (2016-2017) en tant que Jenny Paola, « Comme, la légende » (2018) en tant qu’Antonia de Haro, « Parientes a la Fuerza » (2021- 2022) comme Paz Cruz, « Mirreyes contra Godinez 2 » (2022) comme Lua, « MexZombies » (2022) comme Ana et « El Secreto de la Familia Greco » (2022) comme Abril Greco.

5. IL A FAIT UNE COLLABORATION POUR UN VIDÉOCLIP

Le groupe de rock mexicain Autocinema en collaboration avec Roby Damián a sortile 30 septembre 2022, le clip officiel du single « Tokio »dont la proposition était de créer un son rétro. « Cœurs brisés / Les vies passent / Je t’aime avec des baisers / Mais pas emprunté »la jeune femme qui s’aventure dans la musique se fait entendre chanter.

6. C’EST LE VISAGE DE CERTAINES MARQUES

L’actrice est également devenue la roster de certaines marques comme les parfums ou les vêtements de certains créateurs.

7. IL A UN ANIMAL DE COMPAGNIE

Roby a un animal de compagnie qu’elle adore. C’est un chat nommé Luna. Même dans son compte Instagram, il est décrit : « Je suis moitié chat, moitié humain ».