Qui est Riley Keough, la petite-fille d’Elvis Presley qui joue dans « Daisy Jones and the Six »

« Daisy Jones et les Six » est l’un des nouveaux productions vidéo de premier ordre et c’est devenu un succès depuis sa création le 3 mars 2023. La mini-série sur le groupe de rock fictif met en vedette Riley Keough, la fille de Lisa Marie Presley et petite-fille de Elvis.

Dans l’émission télévisée, joue Daisy Jonesune jeune femme qui rêve de devenir chanteuse et d’écrire sa propre musique, mais qui aura des sentiments mitigés lorsqu’elle devra travailler avec Billy Dunne (Sam Caflin) dans un album.

L’actrice doit traverser une montagne russe d’émotions. D’une part, il a eu l’un des rôles les plus importants de sa carrière, mais, d’autre part, il doit encore composer avec la mort de sa mèreparti en janvier de la même année.

Aussi, maintenant fait face à un procès de sa propre grand-mèrePriscilla Presley, qui remet en question le fait que Riley est l’unique héritier de Lisa Mariebien que son testament le précise.

QUI EST RILEY KEOUGH ?

Riley Keough est un Actrice américaine de 33 ans qui est connue pour divers rôles dans des séries et des films, le plus récent étant son rôle principal dans « Daisy Jones and the Six ».

Cependant, une partie de sa notoriété vient aussi de sa famille. est le fille de Lisa Marie Presley, donc petite-fille d’Elvis et Priscilla Presley.

Pendant, son père est le musicien Danny Keoughqui a rencontré sa mère alors qu’elle était bassiste dans son groupe.

Riley Keough avec sa grand-mère, Priscilla Presley, et sa mère, Lisa Marie Presley à la première de « Elvis » (Photo : Riley Keough / Instagram)

DONNÉES PERSONNELLES DE RILEY KEOUGH

Nom complet: Danielle Riley Keough

Danielle Riley Keough Date de naissance: 29 mai 1989

29 mai 1989 Âge: 33 ans

33 ans Lieu de naissance: Santa Monica, Californie, États-Unis

Santa Monica, Californie, États-Unis Parents: Danny Keough et Lisa Marie Presley

Danny Keough et Lisa Marie Presley Frères et sœurs: Benjamin Storm Keough, Harper Lockwood et Finley Lockwood

Benjamin Storm Keough, Harper Lockwood et Finley Lockwood Grands-parents : Elvis Presley et Priscilla Presley

Elvis Presley et Priscilla Presley Époux: Ben Smith Petersen

MICHAEL JACKSON ET NICOLAS CAGE ÉTAIENT SES BEAU-PARENTS

Comme s’il ne suffisait pas d’être lié par le sang à des personnalités majeures comme Elvis Presley, Riley Keough a été politiquement lié à d’autres célébrités dans les médias, en raison de les couples que sa défunte mère, Lisa Marie Presley, avait.

En 1994, alors que Riley n’avait que cinq ans, ses parents ont divorcé et la fille d’Elvis a épousé le roi de la pop, Michael Jacksonmême si l’union n’a duré que deux ans.

De même, en 2002, Lisa Marie a épousé Nicolas Cage, qui avait la même durée. Pendant ces périodes, le chanteur et l’acteur étaient ses beaux-pères, du moins momentanément.

LA MORT DE SON FRERE BENJAMIN STORM

Le 12 juillet 2020, il a été révélé que le frère de Riley Keough, Benjamin Storm Keough, est décédé. je suis d’accord avec toi Rapports TMZ à l’époque, le jeune homme de 27 ans s’est suicidé à l’aide d’une arme à feuqui a ensuite été confirmé par les proches.

« Je pense qu’il y a beaucoup d’idées préconçues sur le suicide et à quoi il ressemble. Je les ai eus. Quand il (Benjamin) est décédé, il a voulu partager ce les personnes auxquelles on s’attend le moins peuvent se suicider, se suicider« , a déclaré l’actrice dans un entretien avec Variety en 2021. « Il n’y a pas de version de cela, je ne l’aurais jamais imaginé et je ne l’ai pas vu venir. Il était incroyable, si intelligent et drôle, c’était une lumière. Je n’étais pas particulièrement inquiet en lui (qu’il allait se suicider), donc vous devez vraiment vérifier que les gens vont bien.”.

Riley Keough avec son défunt frère Benjamin Storm Keough (Photo : Riley Keough / Instagram)

OÙ AVEZ-VOUS VU RILEY KEOUGH AVANT ?

Bien que sa famille soit étroitement liée à la musique, la passion de Riley Keough était plus axée sur le jeu d’acteur. Il a eu son premier rôle à l’âge de 20 ans, lorsqu’il a joué Marie Currie dans « The Runaways »le film sur le groupe de rock entièrement féminin sorti en 2010.

Deux ans plus tard, il a eu un petit rôle dans le film de strip-tease populaire, « Magic Mike ». Une autre de ses participations les plus connues était Capable, l’une des épouses sauvées par Charlize Theron dans « Mad Max : Fury Road »qui se caractérisait par ses tout nouveaux cheveux roux.

Riley Keough avec Rosie Huntington-Whiteley dans « Mad Max : Fury Road » (Photo : Warner Bros. Pictures)

Par la suite, il a eu plusieurs rôles principaux dans des films indépendants tels que « Dixieland », « Lovesong », « American Honey » et « Under the Silver Lake ».

Il a également participé à des séries telles que « The Girlfriend Experience », « Riverdale », « The Terminal List » et, désormais, « Daisy Jones & The Six ».

ELLE A RENCONTRÉ SON MARI SUR LE TOUR DE « MAD MAX : FURY ROAD »

Riley Keough est marié à Ben Smith-Petersenun acteur cascadeur qu’elle a rencontré sur le tournage de « Mad Max : Fury Road » en 2012.

Au cas où vous ne vous en souviendriez pas, il s’agit de l’homme curieux qui s’accroche à l’une des voitures et joue de la guitare pendant les longues poursuites. Tous deux se sont mariés trois ans plus tard, en février 2015.