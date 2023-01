Qui est Riley Keough, la petite-fille d’Elvis Presley qui a joué dans un film Netflix

CÉLÉBRITÉS

La fille de Lisa Marie Presley a construit sa propre carrière artistique qui l’a amenée à être nominée aux Golden Globe Awards.C’est la production dans laquelle elle a joué aux côtés de Tom Holland, qui fait fureur en streaming.

©GettyRiley Keough, la petite-fille d’Elvis Presley qui réussit sur Netflix.

La mort subite de Lisa Marie Presleyla fille de Elvis, choque le monde du divertissement. Et c’est que cette même semaine, la célèbre chanteuse a assisté aux Golden Globe Awards 2023 pour soutenir le biopic de son père qui a valu à Austin Butler une statuette. Bien qu’elle soit la seule héritière de la légende du rock and roll, elle a eu quatre enfants et parmi eux se trouve la célèbre actrice Riley Keough.

Comme le confirme la sienne Priscille Presley À travers une déclaration dans le magazine People, la fille d’Elvis est décédée à l’âge de 54 ans après avoir subi un arrêt cardiaque. Dès son plus jeune âge, Lisa Marie Presley est devenue le centre de polémiques : elle a épousé Michael Jackson en 1994 puis épousé Nicolas Cage en 2002.

Avant de commencer sa romance troublée avec la chanteuse pop, La fille d’Elvis Presley a eu deux enfants avec Danny Keough : Riley et Benjamin. Le plus jeune d’entre eux a connu une triste fin : en 2020, à l’âge de 27 ans, il s’est suicidé, provoquant une immense douleur dans la famille. « J’ai fait face à la mort, au deuil et à la perte depuis l’âge de 9 ans. J’en ai eu plus qu’assez dans ma vie et d’une manière ou d’une autre, je suis arrivé jusqu’ici.», a-t-il écrit dans un essai partagé par People.

Ainsi, sans son grand-père Elvis, sa mère Lisa Marie Presley et son frère Benjamin Keough, Riley Keough lutte contre le chagrin sous l’œil vigilant de Hollywood. C’est qu’elle n’est pas seulement reconnue pour sa famille pleine de stars, mais elle a aussi su construire un parcours artistique où elle a brillé avec des nominations -par exemple- aux Golden Globe Awards.

+ Où Riley Keough, petite-fille d’Elvis et fille de Lisa Marie Presley, a joué

Née en 1989, Riley Keough s’est lancée en 2010 dans une impressionnante carrière dans l’industrie du divertissement. En ce sens, elle a participé à des tubes comme Mad Max : Fury Road, Magic Mike, American Honey Oui Logan chanceux. Il a également joué Zola de A24 disponible sur HBO Max et s’est fait aimer des utilisateurs de Netflix avec son travail sur des films comme tenir le noir Soit Le diable tout le temps, avec Tom Holland. En revanche, il a brillé dans des séries télévisées telles que L’expérience de la petite amie qui lui a valu une nomination pour la meilleure actrice aux Golden Globes.

