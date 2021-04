Qui est Richard Chambers et pourquoi tout le monde est-il si obsédé par lui?

Les mères lui font confiance. Irish Twitter l’adore. Les mecs veulent être lui. Les filles, et en fait plusieurs des gars mentionnés ci-dessus, veulent être avec lui. De qui parle-t-on?

En vérité, un seul homme correspond à cette description, et ce n’est, bien sûr, nul autre que le correspondant de Virgin Media News et la légende Twitter de l’ère COVID-19 Richard Chambers.

Si vous n’avez pas de compte Twitter, ou peut-être n’êtes-vous qu’un fidèle militant de RTÉ News, il y a une petite chance que vous ayez échappé à sa portée au cours des 13 derniers mois. Cependant, pour le reste d’entre nous, il semble que tout ce que la lumière touche est son royaume – la lumière LED éblouissante de l’application Twitter rayonnant à travers nos écrans tactiles à 1h du matin, c’est-à-dire.

Crédit: @ ScottWoodley5 sur Twitter

Il est vrai de dire que les journalistes font partie de cette étrange catégorie de personnes et d’entreprises qui, à certains égards, la pandémie s’est avérée avantageuse – vous pouvez les classer juste après Jeff Bezos et les introvertis de longue date, juste avant les grands fans de l’espace personnel sur le public. transport.

Alors que notre vie quotidienne s’arrêtait brutalement à cause de verrouillages répétés, le cycle de l’information n’a jamais évolué avec une telle vitesse. Et avec la plupart des gens assis à la maison, anxieux et ennuyés, pendant des mois, la population n’a jamais été aussi engagée dans le journalisme d’information. Cette tempête parfaite offrait une opportunité aux journalistes qui cherchaient à se faire un nom en tant que source fiable pour les dernières nouvelles au moment même où nous, les gens, en avions le plus besoin.

Aucun de ces journalistes ne s’est montré à la hauteur de la situation comme M. Chambers, peut-être mieux connu de ses stans par son pseudo Twitter @chambres de presse. Depuis l’aube de la pandémie, Chambers a cultivé une clientèle fidèle et dévouée qui en est venue à s’appuyer sur ses tweets quotidiens sur les derniers chiffres de cas, les mises à jour de vaccins et les annonces de restrictions comme une sorte de constante étrange tout au long de la période chaotique dans laquelle nous vivons.

Les nombres de cas quotidiens peuvent fluctuer, mais il y a une métrique qui est sur une pente raide et constante depuis mars 2020 – le nombre d’abonnés de Richard. Le lecteur d’actualités populaire, qui avant de décorer nos écrans tous les soirs sur Virgin Media News occupait des rôles de reporter chez Newstalk et Today FM, a réussi à accroître son audience de manière constante au cours de l’année écoulée grâce à sa réputation de reportage méticuleux et rapide.

Dans le Murray Tweet Index 2020, Chambers est arrivé à la huitième place du Top 100 des journalistes irlandais sur Twitter, derrière le correspondant de Virgin Media Gavin Reilly, Matt Cooper de Today FM et l’ancien animateur de Late Late Show, Pat Kenny.

Au cours d’un mois donné, Chambers est connu pour ramasser des centaines, souvent des milliers de nouveaux adeptes qui cherchent à comprendre la configuration du terrain à travers ses mises à jour claires et concises et son utilisation utile et, franchement assez mignonne, d’émojis décomposant le médical et jargon politique souvent utilisé par les fonctionnaires. Au moment de la rédaction de cet article, il tweete actuellement à un public de près de 110 000 abonnés.

Richard Chambers sur Virgin Media News (Crédit: Twitter)

Mais n’allez pas penser que c’est là que se termine sa portée. Comme tous ceux qui fréquentent la Twittersphere peuvent en témoigner, les tweets de Richard reçoivent souvent des niveaux d’engagement si élevés qu’ils sont répercutés sur la chronologie de nombreux spectateurs innocents. En fonction de votre appétit à consommer du contenu lié au COVID un jour donné, cette proéminence peut être considérée comme une commodité ou, parfois, une nuisance. Pour résumer, si vous êtes une personne irlandaise avec un compte Twitter, vous allez voir beaucoup de Richard Chambers.

Nous avons atteint le point où Chambers est devenu si synonyme de reportages consciencieux et dignes de confiance que cela soulève la question: si un vaccin a causé des cas extrêmement rares et spécifiques de caillots sanguins mais que Richard Chambers n’a pas tweeté à ce sujet, cela a-t-il vraiment causé cas extrêmement rares et spécifiques de caillots sanguins?

Si un TD de premier plan a assisté à un événement de golf de deux jours avec plus de 80 autres invités malgré l’introduction de la règle de six mais que Richard Chambers n’a pas tweeté à ce sujet – y ont-ils vraiment assisté? Si un hôpital privé a fourni des vaccins à une école privée fréquentée par l’enfant du PDG … vous voyez l’idée!

Cependant, ne laissez pas tout ce discours sur COVID vous amener à croire que tout est catastrophique sur @newschambers. Après tout, tout le travail et aucun jeu font de Richard un garçon ennuyeux – et heureusement ennuyeux, il ne l’est pas. Pimenté parmi ses reportages diligents sur les dernières mises à jour de Corona, vous pouvez vous attendre à trouver occasionnellement des mèmes de chien, des actualités sur le football et des anecdotes et, dans de rares cas, une combinaison des deux:

Crédit: @newschambers sur Twitter

Vous n’avez pas besoin de nous croire sur parole pour l’hystérie fangirl-esque qui entoure Richard en ligne – ses disciples sont plus qu’heureux de prêcher la bonne parole des Holy Chambers.

Crédit: @PanicAtTheGPO sur Twitter

Les adeptes de Chambers ne sont pas timides non plus quand il s’agit de recruter de nouveaux arrivants, avec un utilisateur recommandant fièrement à son camarade de suivre Chambers, implorant: « Suivez Richard Chambers. Il met des informations quand il l’obtient. » Vous avez sacrément raison!

« J’ai vu Richard Chambers à Dun Laoghaire et je suis en fait sur starstruck », a révélé un fan énervé nommé Aisling. Un autre fan a courageusement déclaré: « Richard Chambers n’a rien à voir avec ces filles sexy. »

Ce ne sont pas seulement les femmes qui se sentent chaudes et / ou dérangées – les petits amis à travers le pays semblent se sentir de plus en plus inquiets à cause de l’intérêt de leurs autres moitiés pour l’idole de Virgin Media.

« Je me suis réveillé brièvement à 3 heures du matin et je me suis retourné et Dylan en a profité pour dire ‘Oh, vous suivez HOT BOYS sur Twitter' », a raconté un utilisateur de Twitter. « Il parlait de Richard Chambers. »

La population irlandaise des petits amis peut cependant dormir tranquille car Chambers est un partenaire heureux, comme le souligne une femme nommée Leona dans un tweet faisant référence à sa relation avec la célèbre écrivaine irlandaise Louise O’Neill.

Heureusement, ceux qui se sentent peut-être plus sûrs d’eux-mêmes et de leur relation sont capables d’embrasser la joie de @newchambers dans leur vie plus complètement, semble-t-il, avec un homme nommé Kevin annonçant fièrement: « Mes opinions politiques sont celles de Richard Chambers. » Pas de pression, Richard!

Bien sûr, nous sommes sûrs que tout n’a pas été simple pour le jeune journaliste – la pandémie a été une expérience bouleversante pour les meilleurs d’entre nous, notamment ceux d’entre nous dont le travail les oblige à être si immergés dans la réponse du pays à cela. .

Tout au long de l’année dernière, les reportages de Richard ont été une source cruciale de clarté pour beaucoup d’entre nous préoccupés par ce que la dernière annonce pourrait signifier pour nos vies et nos proches. Pour avoir fourni ce service, avec un ou deux mèmes en cours de route, nous pensons qu’il est juste de dire que nous lui devons tous un énorme salut et peut-être une pinte si les pubs rouvrent un jour.