Qui est rentré à la maison lors de la semaine 6 de «The Bachelorette»? Tayshia Adams a éliminé 3 hommes après une nuit dramatique

Le 17 novembre, La bachelorette L’épisode 6 de la saison 16 a continué la quête de Tayshia Adams pour trouver l’amour. Comme prévu, les fans de Bachelor Nation ont appris à en savoir plus sur les autres membres de la distribution. Mais contrairement au dernier épisode, Adams a organisé une cérémonie des roses et quelques hommes ont été éliminés du processus. Alors qui est rentré à la maison La bachelorette Semaine 6? Voici ce qui s’est passé ce soir.

[Spoiler alert: The Bachelorette Season 16 Episode 6.]

La semaine 6 ‘The Bachelorette’ commence par une date de groupe

La bachelorette La semaine 6 a débuté avec une date de groupe. Licence au paradis stars Ashley Iaconetti et Jared Haibon ont organisé un défi «homme adulte» pour Adams et ses prétendants. Les candidats ont testé leurs compétences en mathématiques, en orthographe et en cuisine.

Naturellement, Bennett – qui est allé à Harvard – était à la date. Mais de manière hilarante, il n’a réussi la partie cuisine qu’après avoir charmé Adams avec sa personnalité. Même ainsi, il suffisait à Bennett de remporter tout le défi.

Pendant ce temps, Ed a remporté «l’homme enfant de la soirée», ce qui signifiait qu’il devait porter une poupée. Le membre de la distribution s’est également intéressé à Chasen. Ed a affirmé que Chasen n’était pas là pour les bonnes raisons et voulait juste des abonnés Instagram. Mais Chasen a dit qu’il commençait à tomber amoureux d’Adams. D’autres concurrents ont trouvé l’argument «bizarre». Et finalement, cela a pris du temps loin de tout le monde.

Finalement, Adams s’est impliqué dans la dispute, et le drame s’est apparemment terminé. Ensuite, la date du groupe s’est terminée avec Ben et Ivan en tête. Mais à la fin, Ivan a eu la rose.

Le drame d’Ed et Chasen se poursuit dans la cérémonie des roses de la semaine 6 « The Bachelorette »

Tayshia Adams sur «The Bachelorette» | Craig Sjodin via Getty Images

Malheureusement, le drame entre Chasen et Ed ne s’est pas terminé après la date du groupe. Quand La bachelorette La semaine 6 est passée au cocktail de la cérémonie des roses, Chasen a confronté Ed une fois de plus et lui a demandé des excuses. Ed est resté fidèle à ses commentaires précédents et a qualifié Chasen de «fraude». Les autres hommes avaient l’air fatigués – et honnêtement, pareils.

Néanmoins, la confrontation Chasen / Ed n’a pas eu d’impact sur la cérémonie des roses. Les deux prétendants ont reçu une rose. Pendant ce temps, Adams a éliminé Jay, Peter et Montel, renvoyant les trois hommes à la maison.

Tayshia Adams invite Noah à la deuxième date de groupe après un geste audacieux

Le deuxième groupe date de La bachelorette La semaine 6 est venue après la cérémonie des roses, car cet épisode était une continuation du dernier. Bien sûr, cela signifiait que les fans de Bachelor Nation étaient soumis à une autre série du drame Chasen et Ed.

À la date du groupe, l’hôte Chris Harrison et le favori des fans Wells Adams ont organisé un match de lutte. Les hommes de Tayshia Adams se sont tous huilés et ont lutté pendant que les autres membres de la distribution regardaient. Chasen a traversé tous ses adversaires. Puis dans le tour final, Chasen devait affronter Ed. Mais Ed a affirmé qu’il avait une blessure à l’épaule. Alors il a laissé tomber.

En conséquence, Harrison a demandé aux autres prétendants s’ils seraient prêts à se battre pour Adams. Puis le nouveau venu Noah est immédiatement monté sur le ring. Il a combattu Chasen dans le match final. En fin de compte, Adams a choisi Chasen comme gagnant. Mais même ainsi, elle a invité Noah à l’after-party.

Au cours de la partie du soir, Adams a passé un moment significatif avec ses concurrents. Mais Ben – qui semblait être un des premiers favoris – n’a pas réussi à l’intensifier. Il n’a demandé à Adams son heure que lorsque la date du groupe était terminée. Pendant ce temps, des individus comme Noah ont attiré l’attention du responsable. Il a même rasé sa moustache pour elle. Et bien que Noah ne faisait même pas partie de la date du groupe, il a reçu la rose d’Adams.

Qui est rentré chez lui lors de la semaine 6 de «The Bachelorette» le mardi 17 novembre?

La bachelorette La semaine 6 ne contenait que trois éliminations – Jay, Peter et Montel – au milieu de l’épisode. Mais dans l’état actuel des choses, Ivan et Noé sont les seuls hommes à avoir une rose qui avance. Voici donc les 16 concurrents qui resteront sur La bachelorette pendant au moins une autre semaine:

Ben

Bennett

Blake Moynes

Brendan

Chasen

Demar

Ed

Ivan

Joe

Jordan C.

Kenny

Riley

Eazy

Zac C.

Spencer

Noé

