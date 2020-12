Qui est Regé-Jean Page? Le idiot qui joue Simon dans Bridgerton

Bridgerton est venu avec tout sur Netflix ce 25 décembre: C’est déjà la série la plus vue sur la plateforme et a généré toutes sortes d’éloges de la part des fans. Parmi eux se détachait la figure de Simon Basset, le duc de Hastings qui vit ouvertement son célibat et qui se démarque par son charisme. Page Regé-Jean, acteur qui le joue, a rapidement attiré l’attention des critiques. Qui est-ce?

L’artiste de 30 ans est né à Londres, mais en tant que bébé a déménagé à Zimbabwe avec sa famille. Il a vécu son enfance en Afrique subsaharienne et sa formation a été difficile car il a été victime de discrimination dans sa communauté pour être métis. À 14 ans, il retourne en Angleterre, s’adapte à nouveau et commence à exprimer ce qu’il a réprimé. Pour cela, il s’est tourné vers les arts et a créé un groupe punk.

La musique l’a aidé « briser les faux murs et défiez les règles « , comme révélé à The Fall Mag dans une interview en 2017. «Cela pourrait être propre, joli, moche et sale à la fois. Pas besoin de s’incliner pour la validation « a ajouté l’acteur dans la même note dans laquelle il était décrit comme « poli et charmant ».

Regé-Jean Page dans For the People par ABC (Getty)



Bridgerton: qui est Regé-Jean Page, interprète de Simon Basset Duc de Hastings

Puis il a décidé de continuer à jouer et en 2013, il est diplômé du Drama Centre London pour commencer en haut de la scène. Apparu dans des films comme Les garçons d’histoire et le marchand de Venise avant de participer au hit britannique Route de Waterloo en 2015. Là, il a joué Guy Braxton dans huit épisodes.

En 2018, il est venu aux États-Unis pour se mettre dans la peau de Leonard Knox sur la série ABC, For The People. De là, il a tracé un chemin qui l’a amené à être choisi par Shonda Shimes pour la toute nouvelle série Netflix dont il est le protagoniste.

Merci au duc Simon Hastings de #Bridgerton pour nous rappeler que c’étaient généralement des femmes qui étaient entraînées dans un mariage non désiré dans la régence anglaise. Bien que cette scène ne soit pas tirée du livre, elle était drôle et brillante. pic.twitter.com/C91Z67fQF1 – Yanuacelis Aure (@yanuaurec)

26 décembre 2020





Les premières réactions à son personnage Simon sont très positives tant pour son apparence physique que pour son jeu d’acteur. Bien qu’il y ait eu aussi quelques critiques parce que son apparence est différente du livre original de Julia Quinn.

Dans la même interview en 2017, Page s’est reconnu comme un transgresseur dans sa manière d’être: « Je veux briser les limites de ce qui est considéré comme normal et mettre fin aux étiquettes: gay, hétérosexuel, brun, blanc. »