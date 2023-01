Qui est Reed Hastings, le PDG de Netflix qui vient de démissionner

in

Pour la plateforme de streaming, ce sera l’un des changements les plus importants depuis sa création en 1997.

Ce jeudi a été une journée historique pour Netflixl’entreprise numéro 1 dans le monde diffusion, qu’ils ont vu traverser des mois difficiles en raison de la perte d’abonnés. Bien que cette tendance se soit inversée ces derniers temps, son PDG, Roseau Hastings a annoncé qu’il se retirait au sein de l’entreprise.

Roseau Hastings est l’un des fondateurs de Netflixune entreprise qui, même si elle a commencé à piétiner au début des années 2010 avec des séries comme château de cartes en tant que bêtes de somme, elle remonte à 1997. Au cours de la dernière année, les actions de cette société ont chuté de près de 38 %. Au dernier trimestre, le N a gagné 7,66 millions d’abonnés mais est resté en deçà de la croissance attendue.

hastingsqui est également membre du conseil d’administration de Facebookcroire Netflix en partenariat avec Marc Randolph. À l’origine, le système consistait à louer des films par courrier via une page Web à travers laquelle les VHS étaient commandées. À l’époque, ils n’avaient que 925 titres disponibles pour leurs abonnés. On dit qu’il est né des suites d’une amende qu’il a reçue d’un club de location de vidéos pour avoir retardé le retour d’une location.

En décembre, la société co-créée par Roseau Hastings atteint 231 millions de clients dans le monde. Cependant, l’étape était terminée; le rôle de PDG a été laissé de côté. Il convient de noter que l’homme d’affaires continuera d’être lié à la plateforme de streaming mais dans le rôle de président exécutif.

+Qui sont les PDG de Netflix

La sortie de Roseau Hastings il a été donné après Ted Sarandos et Greg Peters Ils ont été promus PDG. Tous deux partagent ce rôle depuis juillet 2020 (désormais sans la participation du créateur du N). Des deux, Sarandos Il est le plus connu publiquement et celui qui accompagnait souvent l’homme d’affaires lors d’événements publics où des annonces d’entreprise étaient faites.

