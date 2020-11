Qui est Ranin Karim? Détails sur la femme qui a eu une liaison avec le pasteur de Hillsong, Carl Lentz

C’était les tirs entendus autour du monde.

Le pasteur en disgrâce Carl Lentz a fait la une des journaux partout après que l’église Hillsong, l’ancien lieu de travail et lieu de culte de Lentz, l’ait renvoyé, citant «des discussions en cours sur les problèmes de leadership et les abus de confiance, ainsi qu’une récente révélation d’échecs moraux.

Beaucoup de gens n’ont pas été surpris d’apprendre que Lentz avait en fait commis l’adultère et trompé sa femme, Laura Lentz – ce qu’il a avoué dans un long post Instagram peu de temps après la nouvelle de son licenciement.

Pendant des semaines, la femme au centre de l’affaire est restée entourée de mystère, et des rumeurs sur qui elle pourrait être faite circulent en ligne.

Désormais, l’identité de la femme impliquée dans Lentz a été révélée.

Qui est Ranin Karim, la femme qui a eu une liaison avec Carl Lentz?

Poursuivez votre lecture pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur Ranin Karim – y compris les détails de sa liaison avec Lentz qui a duré 5 mois.

Que fait Ranin Karim dans la vie?

Ranin Karim est un créateur de bijoux de 34 ans qui a déménagé à New York depuis la Palestine il y a plus de dix ans.

Elle dirige sa propre entreprise de mode appelée Wahidon, qui signifie «un» en arabe.

Selon la page À propos de son entreprise, « Wahidon signifie la croissance des relations que nous, en tant qu’humains, vivons entre le monde charnel et la parole spirituelle. Les deux royaumes sont souvent considérés comme des mondes séparés, mais avec Wahidon, ces mondes se heurtent. La marque incarne la dualité d’être. physiquement présent mais aussi entretenant un sens de la spiritualité. «

Elle ne veut pas être sous les feux de la rampe.

Dans une interview, une amie d’enfance de Karim a déclaré: «Les gens sont intimidés par elle, sa beauté.

« Elle est unique en son genre, elle n’essaye pas d’être mannequin, elle n’essaye pas d’être actrice, elle n’essaye pas de devenir riche, elle est juste folle », at-il ajouté. «C’est une bonne personne, très honnête.»

Lentz lui aurait également envoyé des messages sur sa beauté, à l’intérieur comme à l’extérieur.

«Vous êtes spectaculaire. Votre beauté visible n’est pas vraiment proche de la particularité, de la beauté de votre âme … »aurait lu l’un de ses SMS.

C’est une personne assez privée.

Son compte Instagram, qui ne compte qu’un peu plus de 6000 abonnés, est défini comme privé.

Lentz et Karim buvaient de la tequila ensemble lorsqu’ils se voyaient.

«Il venait à mon appartement trois fois par semaine avec Tequila dans son sac à dos pour que les gens ne le voient pas avec dans la rue», dit-elle.

«Il a dit que le sexe que nous avions était le meilleur qu’il ait jamais eu dans sa vie et qu’il ne pouvait pas s’empêcher d’être avec moi», a-t-elle ajouté.

Ranin Karim a tenté de rompre avec Carl Lentz en septembre.

Bien qu’il lui ait dit qu’il était marié peu de temps après leur première rencontre, le couple a finalement commencé une liaison qui a duré environ 5 mois.

«Je sais dans quoi je me suis embarqué, mais en même temps, je voulais faire la bonne chose et marcher, m’en aller», a-t-elle déclaré. «Je ne suis pas un monstre.»

«Je souhaite vraiment ne jamais l’avoir rencontré», a-t-elle ajouté. «Je lui ai dit cela plusieurs fois parce que c’était juste, juste comme, à quoi ça sert?

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.