Qui est Quique Vélez de « Goals Against » dans la vraie vie

« Goals Against » est une nouvelle mini-série qui a été ajoutée à Netflix. Il raconte l’histoire du célèbre footballeur colombien, Andrés Escobarqui il a été tué en raison d’une erreur lors d’un match. Quique Vélez est un des personnages qui apparaissent, alors ici nous allons vous dire qui il était dans la vraie vie.

La série colombienne a été produite par Dynamo pour la plateforme de streaming. La société a été en charge d’autres titres populaires tels que « narcisses», « Des palmiers dans la neige », entre autres.

Pendant la Coupe du monde 1994 aux États-Unis, Andrés Escobar inscrit un but dans son propre but et, à son retour en Colombie, cela lui coûte cher.

L’un des coéquipiers qui joue avec lui est Quique Vélez. Ensuite, nous vous dirons quel rôle il a dans la vie réelle.

Avant de continuer, Regardez la bande-annonce de « Goals Against » ici.

QUI EST QUIQUE VÉLEZ DE « BUTS CONTRE » ?

Dans la série « Goles Against », Quique Vélez est un joueur du National Athletic Football Club, incarné par Brian Vélez, l’un des membres les plus connus de l’équipe. Avant l’arrivée de Pacho Maturana, il faisait partie des titulaires.

Dans la vraie vie, ce personnage n’existe pas, puisqu’il a été une création du programme télévisé pour ajouter un peu de drame à l’histoire d’Andres Escobar.

Bien que ce ne soit pas un vrai personnage, cela pourrait être n’importe lequel des coéquipiers, en particulier Pipe Pérez, un nom qui ressemble à Quique Vélez. Il était en prison pour ses relations avec le cartel de Medellín.