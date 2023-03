Qui est qui dans You Are : le casting du film fureur sur Netflix

Netflix

Netflix a un nouveau succès espagnol avec Eres tú. Ici, nous allons tout vous dire sur son casting complet. Qui sont-ils?

©NetflixQui est qui dans It’s You : distribution du film fureur sur Netflix.

C’est toi est le film espagnol le plus récent à atteindre le service de streaming Netflix et en quelques jours seulement, il a réussi à se positionner comme l’un des titres les plus regardés au monde. Il s’agit d’une comédie romantique réalisée par Alauda Ruiz de Azúa et écrite par Cristóbal Garrido et Adolfo Valor, qui compte également une large distribution d’acteurs que nous passerons en revue ci-dessous avec leurs personnages respectifs.

Le film suit Javier, qui à l’âge de 16 ans a embrassé une fille pour la première fois et a découvert qu’il avait le don de clairvoyance, du moins d’aimer la clairvoyance. Avec un seul baiser, il est capable de voir l’avenir de cette relation avant de la vivre, ce qui l’a amené à être un adulte qui n’a jamais eu de partenaire durable, puisqu’il les rompt toujours avant que les choses ne commencent à mal tourner. . Mais tout change lorsqu’une nuit, il embrasse Lucía et se retrouve heureux marié avec des enfants. Le problème? Lucía est la petite amie de son meilleur ami.

+Distribution de C’est toi, film Netflix

Alvaro Cervantès est Javier

C’est le jeune homme qui peut prédire l’avenir de ses relations avec un seul baiser. L’acteur est né à Barcelone le 12 septembre 1989, il a commencé sa formation à l’école, où, curieusement, il était un camarade de classe de l’actrice Úrsula Corberó. A 33 ans, il participe à de nombreux projets, tels que Jeu du pendu et adufilms qui lui ont valu une nomination aux prix Goya.

Silvia Alonso est Lucia

Elle est la petite amie de Roberto et la femme avec qui Javier se voyait marié et avec des enfants dans son avenir. L’actrice, également âgée de 33 ans, est née à Salamanque et est reconnue pour ses rôles dans Terre de loups, Aimer c’est pour toujours, Sans identité, Temps de guerre et force de paix.

Gorka Otxoa est Roberto

Sur la bande, il est l’ami de Javier. Ce comédien espagnol de 44 ans a commencé par des apparitions sporadiques à la télévision, puis est venu de nombreux titres de renom, comme la version espagnole de Saturday Night Live ou les fictions : Hôpital central, Dis-moi comment c’est arrivé, Les Serranos, Mon cher Klikowsky, Águila Roja, Velvet et Mâles Alphaentre autres.

Susana Abaitua est Ariana

C’est une femme que Javier rencontre lors d’une fête. L’actrice de 32 ans a fait ses débuts au cinéma à l’âge de 18 ans en la bonne nouvelle et s’est rapidement rendu à la télévision dans de petits rôles. Il a participé à de multiples projets cinématographiques, théâtraux et télévisuels, dont se démarquent Je sais qui tu es et Patrie.

Pilar Castro est Esther

L’actrice de 52 ans travaille à la fois dans le théâtre et la danse, en commençant par l’émission de télévision espagnole Aplauso. Il fait ses débuts au cinéma en 1990 avec mouton noir et de là, il a prolongé sa carrière jusqu’à atteindre des longs métrages mémorables tels que Personnes grasses, Avantages de voyager en train et Julietteréalisé par Pedro Almodovar.

Le reste du casting est complété par :

Elisabeth Laréna comme Silvia

ninton sanchez comme simon

Paula Muñoz comme bertha

Fabia Castro comme Esther

