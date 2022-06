Qui est qui dans « Westworld » Saison 4

La quatrième saison de « Westworld » sera diffusée le 26 juin 2022.

Quels acteurs à part « Evan Rachel Wood » reviennent dans la quatrième saison de « Westworld » ?

Après deux longues années,Westworld”, basé sur le film de 1973 du même nom écrit et réalisé par Michael Crichton, revient pour une quatrième saison, qui sera présentée en première le 26 juin 2022 sur HBO Max et promet d’être l’une des plus importantes à ce jour.

Concernant les nouveaux épisodes, le co-showrunner Jonathan Nolan a déclaré à Collider : «Vous avez un western, vous avez un film de samouraï, vous avez des films de guerre, vous avez de la science-fiction. Il existe toutes les différentes versions du futur que vous avez vues au fil des ans dans les films. Nous avons la possibilité de jouer avec tout cela et de faire du texte de tout cela. Donc, l’idée que la prochaine saison se sentira différente et distincte en genre des saisons précédentes? Oui, cela fait absolument partie de la structure du programme”.

Bien qu’il n’y ait pas de détails spécifiques sur l’intrigue de la quatrième saison de « Westworld« Il a été confirmé que la plupart des membres de la distribution qui ont joué les personnages survivants reviendront. Même James Marsden reviendra après avoir joué le présentateur Teddy Flood. Mais quels acteurs reviennent et qui rejoint le nouvel opus de la série de hbo max?

QUI EST QUI DANS LA SAISON 4 DE « WESTWORLD » ?

En raison du thème et de l’intrigue de la fiction dystopique créée par Jonathan Nolan et Lisa Joy, les membres de la distribution ont la possibilité de revenir même si leurs personnages ont disparu dans l’histoire, car ils peuvent jouer de nouveaux rôles. Voici donc les acteurs et personnages de retour dans les nouveaux épisodes :

1. Evan Rachel Wood dans le rôle de Christina

Après ce qui s’est passé avec les douleurs dans le précédent épisode de « Westworld« , Evan Rachel Wood jouera Christina, dont la showrunner Lisa Joy a révélé à NME est »une femme normale vivant dans une grande ville, essayant de réussir en tant qu’écrivain. Elle ressemble beaucoup à Rachel Wood, mais peut-être plus ringard. Moins de pillages et de meurtres, plus de rencontres. Tous les autres sont sortis vers la terre/la chaleur [para la cuarta temporada] et elle est à son bureau”.

Pendant ce temps, Rachel Wood a indiqué : «Elle est merveilleuse et elle essaie juste de réussir dans la grande ville. Et cette grande ville ressemble un peu à New York. Vous êtes un écrivain, vous avez un travail, puis il y a ces dates que vous continuez… il y a quelques options là-bas, elles ne vont pas très bien. Il y a beaucoup d’échecs [y] quelques bons”.

Evan Rachel Wood dans le rôle de Christina dans la quatrième saison de « Westworld » (Photo : HBO Max)

2. Aaron Paul comme Caleb Nichols

Aaron Paul revient au casting de la série de science-fiction en tant que Caleb Nichols, un humain « atypique » qui a apparemment fait équipe avec Maeve Millay.

Aaron Paul dans le rôle de Caleb Nichols dans la quatrième saison de « Westworld » (Photo : HBO Max)

3. Ed Harris comme William

Une fois de plus, Ed Harris fait revivre William, le chef humain de Delos, et en même temps, l’homme en noir, un invité vétéran sadique qui cherche à découvrir les secrets les plus intimes de Westworld.

Ed Harris dans le rôle de William dans la quatrième saison de « Westworld » (Photo : HBO Max)

4. Jeffrey Wright comme Bernard Lowe

Wright revient en tant que Bernard Lowe, le chef de la division de programmation de Westworld et un programmeur de logiciels pour les personnes artificielles. Aussi, Jeffrey joue Arnold Weber, co-fondateur de Westworld.

Jeffrey Wright dans le rôle de Bernard Lowe dans la quatrième saison de « Westworld » (Photo : HBO Max)

Tessa Thompson dans le rôle de la copie de Dolores Abernathy sous les traits de Charlotte Hale.

Thandiwe Newton dans le rôle de Maeve Millay

James Marsden

Luke Hemsworth dans le rôle d’Ashley Stubbs

Angela Sarafyan comme Clémentine Pennyfeather

Nouveaux personnages pour « Westworld 4 »

aurore perrineau

Daniel Wu

Ariana DeBose comme colocataire de Christina.