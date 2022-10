Qui est qui dans « The Winchesters », le spin-off de « Supernatural »

« Les Winchester», la préquelle dérivée de « Supernatural », se déroule dans les années 1970 et raconte comment John Winchester et Mary Campbell, les parents de Dean et Sam, se sont rencontrés, sont tombés amoureux et ont combattu ensemble divers monstres tout en recherchant leurs parents disparus.

Le tournage de l’épisode pilote du drame dark fantasy développé par Robbie Thompson a commencé en avril 2022 à la Nouvelle-Orléans, la photographie principale pour le reste de la série commençant le 25 juillet de la même année.

Drake Rodger et Meg Donnelly sont les protagonistes de la fiction qui sortira le 11 octobre 2022 sur The CW, tandis que Bianca Kajlich, Demetria McKinney, Nida Khurshid, Jojo Fleites et Jensen Ackles font également partie du casting. Mais qui est qui dans « Les Winchester” ?

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES DE « THE WINCHESTERS »

1. Meg Donnelly comme Mary Campbell

Meg Donnellyqui a déjà participé à la comédie Netflix « Team Toon », à la sitcom ABC « American Housewife » et au film Disney Channel « Zombies », joue Mary Campbell, qui à l’âge de 19 ans envisage de quitter l’entreprise familiale et de mener une vie pacifique vie, jusqu’à sa rencontre fatidique avec John et la disparition subséquente de son père.

Meg Donnelly dans le rôle de Mary Campbell dans « The Winchesters » (Photo : The CW)

2. Drake Rodger dans le rôle de John Winchester

Drake Rodger est chargé de jouer un jeune John Winchester, qui après son retour du Vietnam cherche une nouvelle mission sur laquelle se concentrer. Lorsque le passé de son père le conduit aux chasseurs, il découvre un nouveau monde et sa route croise celle de Mary.

Drake Rodger dans le rôle de John Winchester aux côtés de Mary Campbell dans « The Winchesters » (Photo : Warner Bros. Television)

3. Bianca Kajlich comme Millie Winchester

Dans « Les Winchester”, Bianca Kajlich joue le rôle de Millie Winchester, la mère de John qui cache l’héritage familial pour protéger son fils des dangers du monde surnaturel. Malgré tous les efforts de la travailleuse acharnée, John fera ce qu’il pense être juste, quel que soit le risque.

4. Demetria McKinney dans le rôle d’Ada Monroe

Demetria McKinney, qui a joué dans la sitcom « House of Payne » de TBS, est chargée de donner vie à Ada Monroe, une libraire avec un penchant pour l’occultisme.

Demetria McKinney dans le rôle d’Ada Monroe dans « The Winchesters » (Photo : The CW)

5. Nida Khurshid comme Latika Desai

Nida Khurshid incarne Latika Desai, une brillante chasseuse en formation qui rejoint Mary et John dans leur quête pour trouver des réponses sur leurs parents disparus.