Qui est qui dans « The Umbrella Academy » Saison 3

Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda et Emmy Raver-Lampman sont quelques-uns des noms qui font partie du casting de cette nouvelle édition de « The Umbrella Academy ».

Connaissez également les données que vous devez connaître sur la troisième saison de la production.

Rappelez-vous également quand Netflix a changé le nom d’Elliot Page dans le générique de « The Umbrella Academy ».

Netflix s’apprête à sortir une nouvelle saison de « L’Académie des Parapluies”. Comme on le sait, la série télévisée créée par Jeremy Slater est l’une des plus populaires de la plate-forme de diffusion en continu et bénéficie d’un grand soutien à travers divers réseaux sociaux.

Après les événements de la deuxième saison, cette fois, une grande partie du public est intéressée à savoir qui seront les acteurs et actrices qui rejoindront ce nouvel opus de la production. Bien qu’il y ait des visages familiers, vous pourrez également découvrir de nouveaux membres de cette distribution diversifiée.

puis rencontrez qui sont les acteurs et les personnages de la troisième saison de la série Netflix « L’Académie des Parapluies”.

QUI EST QUI DANS LA TROISIÈME SAISON DE « THE UMBRELLA ACADEMY » ?

1. Elliot Page est Viktor Hargreeves / Le Violon Blanc / Numéro Sept.

Victor Hargreevesanciennement connu sous le nom Vanya Hargreeves et désigné à l’origine comme Numéro septest l’un des quarante-trois enfants nés à midi le premier octobre 1989 de mères sans signe de grossesse.

Contrairement à ses six frères adoptifs, apparemment Victor il n’avait pas de super pouvoirs. Cependant, il a découvert que sa vie était un mensonge : non seulement il possédait des pouvoirs, mais il était même peut-être le plus puissant de toute l’académie.

Christopher Hargreeves 7️⃣ Viktor Hargreeves pic.twitter.com/a22Q6B5rjc – Académie des parapluies (@UmbrellaAcad) 8 avril 2022

2. Tom Hopper est Luther Hargreeves / Spaceboy / Number One.

LutherHargreevesconnu à l’origine sous le nom de Number One, était le leader de « L’Académie des Parapluies”. Grâce à sa force surhumaine, il a loyalement servi Sir Reginald, bien qu’il ait sombré dans une dépression solitaire sans les autres autour.

Tom Hopper est Luther Hargreeves dans « The Umbrella Academy » (Photo : Netflix)

3. David Castañeda est Diego Hargreeves / Le Kraken / Numéro Deux.

Diego Hargreeve était à l’origine désigné comme Numero deux. Il a la capacité de pouvoir manipuler des objets lancés, tels que des couteaux, en volant.

David Castañeda est Diego Hargreeves (Photo : Netflix)

4. Emmy Raver-Lampman est Allison Hargreeves / La rumeur / Numéro trois.

Allison Hargreeves, était à l’origine désigné comme numéro trois. Initialement, elle est présentée avec la capacité d’influencer les événements en faisant précéder toute déclaration par : « J’ai entendu la rumeur ».

5. Robert Sheehan est Klaus Hargreeves / The Séance / Number Four.

Klaus Hargreeves était à l’origine désigné comme le Numéro quatre, en raison de sa capacité à parler avec les morts. Au fil du temps, il est devenu le chef d’un culte spirituel et a de plus en plus lutté avec ses démons intérieurs.

6. Justin H. Min est Ben Hargreeves / The Horror / Number Six / Sparrow’s Number 2.

Ben Hargreeve il a été initialement désigné comme numéro six, grâce à la capacité d’invoquer des créatures surnaturelles à travers un portail vers une autre dimension située dans son corps. Sa mort a été l’une des principales raisons de la dissolution de l’Académie.

Il revient dans la saison 3, mais les choses sont un peu différentes : il est membre de l’académie Sparrow de la chronologie alternative.

7. Aidan Gallagher est le numéro cinq / le garçon.

‘Cinq‘ est le mouton noir du groupe des voyageurs temporels. Il met en branle les événements de la série lorsqu’il revient du futur avec une mauvaise nouvelle : la fin du monde est imminente.

8. Colm Feore dans le rôle de Sir Reginald Hargreeves.

Sir Reginald Hargreeves il était un explorateur, un milliardaire excentrique, un être interdimensionnel et le chef de « L’Académie des Parapluies”. Il est l’homme qui a adopté sept des quarante-trois enfants nés le même jour en 1989 de mères sans signe de grossesse antérieur.

Il est mort dans la première saison et ses funérailles rassemblent le groupe. Mais il a trouvé des moyens de faire connaître sa présence depuis. Dans la chronologie alternative de la saison 3, il dirige le Académie des moineaux.

Colm Feore est Sir Reginald Hargreeves (Photo : Netflix)

9. Ritu Arya dans le rôle de Lila Pitts.

Lila est une patiente mentale au passé mystérieux qui a rejoint les Brellies dans leur quête pour annuler l’apocalypse dans la saison 2. Cependant, il y a eu quelques rebondissements par la suite.

10. Justin Cornwell dans le rôle de Marcus Hargreeves / Le numéro un de Sparrow.

L’acteur donne vie au pendant de Luther dans la Académie des moineaux. Il est le leader super fort de la nouvelle équipe de Sir Reginald Hargreeves.

11. Britne Oldford dans le rôle de Fei Hargreeves / Numéro trois de Sparrow.

Selon sa brève apparition dans la bande-annonce de la saison 3, la numéro trois de l’académie rivale des protagonistes peut contrôler les oiseaux avec son esprit. Il est un nouvel ajout au casting.

12. Jake Epstein dans le rôle d’Alphonso Hargreeves / Numéro quatre de Sparrow.

L’acteur Jake Epstein joue l’équivalent chronologique de Klaus Hargreeves.

13. Genesis Rodriguez dans le rôle de Sloane Hargreeves / Sparrow’s Number Five.

sloane est un autre nouveau personnage, qui fait partie de la Sparrow Academy. Le personnage interprété par Genèse Rodriguez Il a la grande capacité de contrôler la gravité.

14. Cazzie David comme Jayme Hargreeves / Le numéro six de Sparrow.

Jaymé est le dernier membre du Académie des moineaux. Le personnage de l’actrice david cazzie Il a la capacité de marcher dans les rêves.

COMMENT REGARDER LA SAISON 3 DE « THE UMBRELLA ACADEMY » ?

Vous pouvez voir la troisième saison de « L’Académie des Parapluies” sur Netflix à partir du 22 juin 2022, sa date de sortie officielle. Par conséquent, vous n’aurez besoin que d’un abonnement à la plate-forme populaire pour profiter du nouvel opus de la célèbre fiction.