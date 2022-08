Qui est qui dans « The Sandman », la nouvelle série Netflix

Développé par Allan Heinberg, « L’homme de sable » c’est un drame netflix basé sur la série de bandes dessinées homonyme créée par Neil Gaiman et publiée par DC Comics. La fiction est décrite comme une histoire qui mélange les genres du mythe moderne, de la fantasy noire, de la fiction actuelle, du drame historique et de la légende.

Dans la série produite par DC Entertainment et Warner Bros. Television, après des années d’isolement, le Dream King se lance dans un voyage à travers les mondes pour récupérer ce qui lui a été volé et restaurer son pouvoir.

« L’homme de sable» sortira le 5 août 2022 et a un casting composé de Tom Sturridge, Charles Dance, Gwendoline Christie, Jenna Coleman, Vivienne Acheampong, entre autres. Mais qui est qui dans la série Netflix?

QUI EST QUI DANS « THE SANDMAN » ?

1. Tom Sturridge est Morpheus/Dream

Tom Sturridge est chargé d’interpréter le Seigneur des rêves et souverain du Dream Kingdom, également connu sous le nom de Morpheus, qui entreprend un voyage pour récupérer ses pouvoirs.

Tom Sturridge dans le rôle de Morpheus/Dream dans « The Sandman » (Photo : Netflix)

2. Jena Coleman est Johanna Constantine

Basée sur John Constantine, Johanna est une détective occulte qui enquête sur le Rêve. Bien qu’il appartienne au monde réel, il connaît les arts mystiques, puisqu’il vient d’une famille de détectives occultes.

Jena Coleman dans le rôle de Johanna Constantine dans « The Sandman » (Photo : Netflix)

3. Gwendoline Christie est Lucifer Morningstar

Lucifer est « l’un des plus beaux anges qui ait jamais vécu ». La terrifiante dirigeante de l’Enfer est élégante, rusée et interprétée par Gwendoline Christie, connue pour ses rôles dans « Star Wars » et « Game of Thrones ».

Gwendoline Christie dans le rôle de Lucifer Morningstar dans « The Sandman » (Photo : Netflix)

4. Vivienne Acheampong est Lucienne

Lucienne est la bibliothécaire de Dreaming. L’allié de Morpheus est amical, digne de confiance et était chargé de garder le royaume sous contrôle pendant l’absence de Sueño. Comme les autres personnages de « L’homme de sable”, dans les comics c’est un homme.

Vivienne Acheampong dans le rôle de Lucienne dans « The Sandman » (Photo : Netflix)

5. Boyd Holbrook est corinthien

Corinthian est un cauchemar sans yeux qui a été créé par Dream et s’est échappé du Dreaming pour semer le chaos dans le monde. Le personnage de Boyd Holbrook aspire au pouvoir dans le monde réel.

Boyd Holbrook dans le rôle de Corinthian dans « The Sandman » (Photo : Netflix)

6. Charles Dance en tant que Roderick Burgess

Le désir principal de ce personnage est de récupérer son fils mort au combat. Bien qu’il soit un occultiste, c’est aussi un charlatan qui dirige l’Ordre des anciens mystères, un groupe occulte dans le monde éveillé qui a pour objectif de capturer Morphée.

Charles Dance dans le rôle de Roderick Burgess dans « The Sandman » (Photo : Netflix)

Voici les acteurs et personnages qui complètent le casting de « The Sandman »: