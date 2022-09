Qui est qui dans « The Perfumer », le nouveau film de Netflix

« le parfumeur” (“Le Parfumeur” en anglais et “Der Parfumeur” dans sa langue d’origine) est un film allemand netflix qui est vaguement basé sur le roman « Parfum : l’histoire d’un meurtrier » de Patrick Süskind. Le thriller policier réalisé par Nils Willbrandt suit Sunny, une détective qui a perdu son odorat dans son enfance et suit la piste d’un tueur qui enlève les glandes sudoripares, la peau et les cheveux de ses victimes.

Le responsable est Rex, un criminel local qui suit les ordres de Dorian, un fabricant de parfums qui cherche à créer un parfum capable de faire ressentir l’amour à tous ceux qui le sentent. Bien que Sunny doive l’attraper, elle a besoin de quelque chose de cet homme.

Emilia Schüle, Ludwig Simon, Robert Finster, Solveig Arnarsdottir, Anne Müller et August Diehl composent le casting principal de «le parfumeur« , mais qui est qui dans le nouveau film Netflix?

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES DE « EL PERFUMISTA »

1. Emilia Schule comme Sunny

Emilia Schüle est chargée d’incarner Sunny, une détective qui s’apprête à commencer une nouvelle vie avec son petit ami Juro. Cependant, il la quitte pour retourner auprès de sa femme et de ses filles. Lorsqu’elle retrouve Dorian, elle voit une opportunité de retrouver son odorat et de reconquérir son amant.

Emilia Schüle dans le rôle de Sunny dans le film allemand « The Perfumer » (Photo : Netflix)

2. Ludwig Simon comme Dorian

Dorian rêve de créer le parfum de l’amour à tout prix, cependant, sa première tentative ne se passe pas comme prévu. Après avoir rencontré Sunny, il se rend compte qu’elle pourrait être la clé de son objectif.

Ludwig Simon dans le rôle de Dorian dans le film allemand « The Perfumer » (Photo : Netflix)

3. Robert Finster dans le rôle de Jure

Bien qu’il soit marié et père de deux filles, Juro s’implique avec Sunny et fait même des projets futurs avec elle. Quand la réalité le rattrape et qu’il décide de retourner dans sa famille. Cependant, quelque chose hors de son contrôle l’oblige à reprendre sa romance avec le détective.

Je jure (Robert Finster) en regardant le protagoniste du film « Le Parfumeur » (Photo : Netflix)

4. Anne Müller comme Rex

Anne Müller joue Rex, le vieil ami de Dorian. Elle est prête à tout pour l’aider, y compris à assassiner des jeunes innocents. Parce qu’elle est une criminelle locale, elle est la première suspecte de la police.

Anne Müller dans le rôle de Rex dans le film allemand « The Perfumer » (Photo : Netflix)

5. Solveig Arnarsdottir en tant que chef de la police

Dans « le parfumeur», Solveig Arnarsdottir est chargée de jouer le chef de la police qui dirige l’équipe à la recherche de Dorian. Bien qu’elle soit la patronne de Juro et Sunny, elle s’inquiète pour eux, d’autant plus qu’ils se comportent étrangement depuis qu’ils ont commencé à travailler sur la nouvelle affaire.