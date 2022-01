Qui est qui dans « The Marginal » 4

La quatrième saison de « la frange” est sorti le 19 janvier 2022 dans Netflix, avec une histoire se déroulant quatre mois après les événements du premier épisode, lorsque les frères Borges, Mario et Diosito, ont été condamnés, avec James et Barney, à la prison à vie et envoyés au complexe pénitentiaire à sécurité maximale de Puente Viejo.

Dans cette nouvelle prison, les Borges ont retrouvé une vieille connaissance, Miguel Palacios. De plus, ils ont rencontré le directeur sadique de la prison et Coco, le capo que Mario tente immédiatement de renverser.

En plus de Juan Minujín (Miguel Palacios, Pastor), Nicolás Furtado (Diosito), Martina Gusmán (Emma), Claudio Rissi (Mario Borges), Gerardo Romano (Antín), Daniel Pacheco (James), Abel Ayala (César), Marcelo Peralta (Barney) et Sergio Sánchez (El Flaco Borges), des acteurs comme Ariel Staltari, Luis Duque, Rodolfo Ranni ont rejoint « la frange”.

QUI EST QUI DANS « EL MARGINAL » 4 ?

1. Luis Luque est Coco

Selon la description du personnage, Coco « il est le prisonnier le plus puissant de Puente Viejo. Il réside dans un pavillon VIP avec son gendre Bardo, ses fils Enzo et Caspa, et leurs copines, Cielo et Alelí. Ensemble, ils sont une sorte de « bras armé » du réalisateur. L’endroit est comme un appartement tumero et ils fonctionnent comme une sorte de famille italienne traditionnelle. Ils dînent tous ensemble, ont des conflits familiaux et des discussions d’affaires. Avec l’arrivée du gang Borges et Pastor, tout change”.

Luis Luque dans le rôle de Coco dans la quatrième saison de « El marginal » (Photo : Télévision publique argentine)

2. Rodolfo Ranni est Benito Galvan

Bien que certains voient Benito comme un homme plus âgé, ancien médecin, conservateur, gentil avec ses filles et ses petits-enfants. Le réalisateur de Puente Viejo cache une facette que seuls les détenus connaissent et craignent dans la quatrième saison de «la frange”.

Rodolfo Ranni dans le rôle de Benito Galván dans la quatrième saison de « El marginal » (Photo : Télévision publique argentine)

3. Ariel Staltari est barde

Bardo est le gendre de Coco. De temps en temps, il reçoit la visite de sa femme Silvia et de leurs enfants, mais tout va changer lorsque les Borges arriveront à Puente Viejo. De plus, le personnage d’Ariel Staltari est impulsif, violent et lâche, cherchant constamment son approbation.

Ariel Staltari dans le rôle de Bardo dans la quatrième saison de « El marginal » (Photo : Télévision publique argentine)

4. Le gang de Coco

Enzo (Facundo Espinoza) est l’enfant du milieu, a l’âme d’un leader et est considéré comme le successeur possible de Coco.

Caspa (Nahuel Quimey Villareal) n’est pas très intelligent, alors son père essaie toujours de le protéger.

Cielo (María Pía Martignoni) et Alelí (Valentina Ávila) sont les deux couples trans de leurs enfants respectifs.

Les nouveaux personnages de la quatrième saison de « El marginal » (Photo : María Pía Martignoni/ Instagram)

5. Diego Gallardo est Osmar

Osmar est agent de sécurité à Puente Viejo. C’est une connaissance d’Emma qui aidera Miguel à plusieurs reprises.

6. Ignacio Quesada comme Brian

Brian est un jeune détenu qui arrive à Puente Viejo en même temps que le pasteur/Miguel Palacios. Il devient le gardien de la bibliothèque, lui permettant d’accéder à certains documents dont Pastor aura éventuellement besoin.

COMMENT VOIR « EL MARGINAL » 4 EN LIGNE ?

La quatrième saison de « El marginal », qui poursuivra l’histoire de Pastor, Mario Borges et Diosito et leurs retrouvailles à la prison de Puente Viejo, sera vue en exclusivité par Netflix, service auquel il faut être abonné avec un paiement mensuel pour pouvoir profiter de l’intégralité de son catalogue.

Les nouveaux chapitres dela frange» sont disponibles en Netflix du mercredi 19 janvier 2022.