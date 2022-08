Qui est qui dans « The Mallorca Files », la série britannique

Créé par Dan Sefton « The Mallorca Files » est une série britannique qui a été filmé en novembre 2018 dans la ville de Palma de Majorque, créé sur BBC One le 25 novembre 2019 et qui arrivera en Espagne le mercredi 3 août 2022 via Antena 3.

Le drame procédural suit deux agents complètement opposés de pays différents alors qu’ils résolvent des crimes sur la célèbre île espagnole. Miranda Blake et Max Winter travaillent avec Inés Villegas, le chef de la police de Palma.

Elen Rhys et Julian Looman sont les protagonistes de «Les dossiers de Majorque”, tandis que María Fernández Ache, Nacho Aldeguer, Alex Hafner, Nansi Nsue et Tábata Cerezo complètent le casting principal. Mais qui est qui dans la série britannique?

QUI EST QUI DANS « LES DOSSIERS DE MAJORQUE » ?

1. Elen Rhys est Miranda Blake

Elen Rhys incarne DC Miranda Blake, une détective britannique très intelligente qui a tendance à respecter les règles. Bien qu’il arrive sur l’île pour une mission précise, il reste au commissariat de Palma après une série d’événements dramatiques.

Elen Rhys dans le rôle de Miranda Blake dans « The Mallorca Files » (Photo : BBC Studios)

2. Julian Looman est Max Winter

Julian Looman joue le rôle de Max Winter, le détective allemand espiègle, et devient le partenaire de Miranda après qu’un précédent travail ait mal tourné. Contrairement à son nouveau partenaire de travail, il a une approche plus détendue.

Julian Looman dans le rôle de Max Winter dans « The Mallorca Files » (Photo : BBC Studios)

3. Maria Fernandez Ache est Ines Villegas

L’actrice espagnole María Fernández Ache est chargée d’interpréter Inés Villegas dans « Les dossiers de Majorque”. Il s’agit du chef de la police sensée de Palma qui supervise les enquêtes de Miranda et Max, et doit faire face aux différences que la nouvelle équipe a.

María Fernández Ache dans le rôle d’Inés Villegas dans « The Mallorca Files » (Photo : BBC Studios)

4. Tabata Cerezo est Carmen Lorenzo

Tábata Cerezo, connue pour « The Night Manager » et « Terminator : Dark Fate », joue Carmen Lorenzo dans « The Mallorca Files ». La petite amie espagnole de Max travaille comme serveuse dans un bar local.

Pour l’actrice espagnole, son personnage et Max « ils forment un très bon couple. Ils sont tous les deux des esprits libres et aiment la vie, le vin et la musique. C’est une femme qui apparaît comme forte, mais nous verrons également un côté vulnérable d’elle. Elle est également très utile à Max dans certaines de ses recherches, qui concernent des personnes qu’elle connaît.”.

Tábata Cerezo dans le rôle de Carmen Lorenzo dans « The Mallorca Files » (Photo : BBC Studios)

5. Alex Hafner comme Roberto Herrero

Alex Hafner, l’acteur italo-espagnol d’origine autrichienne, joue Roberto Herrero, un médecin légiste qui aide Max et Miranda dans leurs enquêtes dans la deuxième saison de la série.