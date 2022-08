Qui est qui dans « The King, Vicente Fernández », la série biographique de Caracol et Netflix

« Le Roi, Vicente Fernández » est une série biographique musicale produit par Dago García pour Caracol Television et raconte l’histoire vraie de la plus grande légende de la musique ranchera. La nouvelle fiction montre le chanteur mexicain comme «l’ami, le mari, le père, l’acteur, l’éleveur, l’ouvrier, le producteur de films, le présentateur de télévision, l’homme d’affaires.

Mais, surtout, l’homme qui a réussi à surmonter son propre destin et à laisser un héritage à l’humanité», a détaillé Caracol TV à propos du projet débuté en 2019 et enregistré à partir du 21 septembre 2021 dans plusieurs lieux emblématiques du Mexique et des États-Unis, qui ont fait partie de la vie de l’idole.

Jaime Camil est en charge de l’interprétation de Vicente Fernández, tandis que Sebastián Dante, Sebastián García, Kaled Acab, Marcela Guirado, Regina Pavón, Rubén Zamora, Camila Rojas, Sofía Garza, Mauricio Pimentel, Enoc Leaño, Marisa Saavedra, entre autres, complètent le casting. Mais qui est qui dans « Le roi, Vicente Fernández” ?

QUI EST QUI DANS « EL REY, VICENTE FERNÁNDEZ » ?

1. Kaled Acab est Vicente Fernández (enfant)

Kaled Ahab joue le célèbre artiste au début de sa vie. A cette époque, Vicente est un garçon plein de rêves qui n’a peur de rien ni de personne et vient d’une famille très modeste.

Kaled Acab dans le rôle de Vicente Fernández (enfant) dans « Le roi, Vicente Fernández » (Photo : Caracol Internacional)

2. Sebastián García est Vicente Fernández (adolescent)

Dans « Le roi, Vicente Fernández”, Sebastián García donne vie à la Vicente Fernández 16, quand il a un peu perdu sa naïveté. A cette époque, c’est un garçon séduisant qui se considère comme l’homme de la maison et celui qui a l’obligation de subvenir aux besoins de sa famille.

Sebastián García dans le rôle de Vicente Fernández (adolescent) dans « Le roi, Vicente Fernández » (Photo : Caracol Internacional)

3. Sebastián Dante est Vicente Fernández (jeune)

Sebastián Dante joue le jeune chanteur de 20 ans qui décide de risquer la musique. Vicente s’engage sur la voie pour devenir une star de la musique ranchera. À ce stade, il rencontre son patron, ses amis et retrouve son seul véritable amour : Cuca.

Sebastián Dante dans le rôle de Vicente Fernández (jeune) dans « Le roi, Vicente Fernández » (Photo : Caracol Internacional)

4. Jaime Camil est Vicente Fernández (adulte)

Jaime Camil incarne le chanteur populaire à l’âge adulte, c’est-à-dire entre 30 et 40 ans. Selon la description de Caracol Television, «‘El Charro’ a cessé d’être un rêveur et est devenu un père de famille. C’est un musicien de renom qui doit gérer la notoriété montante en même temps que la vie de famille. C’est un personnage qui affronte les tentations et qui montre les vicissitudes qui accompagnent le fait d’être une personne publique.”.

Jaime Camil dans le rôle de Vicente Fernández (adulte) dans « Le roi, Vicente Fernández » (Photo : Caracol Internacional)

5. Ishkra Zaval comme Cuca (fille)

Dans son enfance, Cuca est «une petite fille qui vit à l’ombre de sa sœur Gloria et qui est silencieusement amoureuse du meilleur ami de son frère Raúl, le petit Vicente”.

Ishkra Zaval dans le rôle de Cuca (fille) dans « Le roi, Vicente Fernández » (Photo : Caracol Internacional)

6. Regina Pavón est Cuca (jeune)

A ce stade, Cuca est chez lui avec Vicente et « Elle cesse d’être la jeune fille qui croit que le mariage est un jardin de roses, et devient l’épouse inconditionnelle, la femme qui contre toute attente soutiendra son mari pas si chanceux en tout et avec tout.”.

Regina Pavón comme Cuca (jeune) dans « Le Roi, Vicente Fernández » (Photo : Caracol Internacional)

7. Marcela Guirado est Cuca (adulte)

À l’âge adulte, Cuca est « la femme de la maison, la mère et l’épouse qui non seulement s’occupe des problèmes typiques de chaque femme au foyer, mais qui doit aussi endurer tout ce qui vient d’être l’épouse d’une star”.

Marcela Guirado comme Cuca (adulte) dans « Le Roi, Vicente Fernández » (Photo : Caracol Internacional)

Voici les acteurs et personnages qui complètent le casting de « Le Roi, Vicente Fernández »: