Qui est qui dans « The Idol », la série du réalisateur de « Euphoria »

Après le succès que « Euphorie », Sam Levinson revient avec une autre série sur HBO Max. « The Idol » promet d’avoir une esthétique marquée, mais beaucoup plus érotique qui tourne autour de l’industrie du divertissement. Aussi, il a un casting plein de personnages célèbres comme The Weeknd.

Malgré les controverses autour de la changement radical dans l’histoire et le départ d’une grande partie de l’équipe créative, le spectacle a été présenté en première le 22 mai au Festival de Cannes.

De plus, il remplacera « Succession » les dimanches soirs sur la plateforme de streaming à partir du 4 juin. Avant de continuer, jetez un œil ici. bande-annonce de « L’idole ».

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES DE « L’IDOLE »

1. Lily-Rose Depp dans le rôle de Jocelyne

Jocelyn, l’une des vedettes de « The Idol », est une pop star qui cherche à relancer sa carrière après avoir fait une dépression nerveuse lors d’une tournée exténuante. Au moment où il prépare son retour, il rencontre quelqu’un avec qui il va vivre une relation passionnante mais dangereuse.

« Leur romance l’amènera vers des sommets jamais vus auparavant, mais aussi vers les profondeurs les plus sombres de son âme.», précise le synopsis.

Lily-Rose Depp donne vie à la pop star, Jocelyn, dans « The Idol » (Photo : HBO)

Lily-Rose Depp, qui interprète le personnage, est la fille de Johnny Depp et de Vanessa Paradis. Ses principaux rôles au grand écran ont été Catherine de Valois dans « The King » et Sela dans « Voyagers ».

2. Abel Tesfaye comme Tedros

Abel Tesfaye, mieux connu sous le nom de The Weeknd, est un chanteur canadien populaire connu pour des tubes comme « Can’t Feel My Face », « Earned It », entre autres. Bien qu’il ait déjà fait une petite apparition dans le film « Uncut Gems », la série HBO Max est son premier rôle principal.

L’interprète donne vie à Tedros, un homme d’affaires de l’industrie des boîtes de nuit qui « a un passé sordide ». De plus, il semble être le chef d’une sorte de secte moderne, donc sa capacité à manipuler et à laver le cerveau jouera certainement un rôle dans sa relation avec Jocelyn.

3. Troye Sivan dans le rôle d’Alex

Troye Sivan est un autre artiste qui fait partie du casting de « Idol » et a des chansons comme « Angel Baby » et « Dance to This », cette dernière avec Ariana Grande. Dans la série, il incarne Xander, le directeur créatif de l’équipe de Jocelyn et qui l’accompagnera dans diverses aventures. Cependant, nous en saurons plus sur le personnage lors de la première des épisodes.

Troye Sivan joue Xander dans la série (Photo : HBO)

4. Jennie Ruby Jane comme Dyanne

Jennie Kim est l’idole de « The Idol ». Le membre du groupe sud-coréen « BLACK PINK » est connu dans le monde entier. Dans la série, elle incarne Dyanne, l’une des danseuses et amies de Jocelyn.

5. Dan Levy en tant que publiciste de Jocelyn

Vous vous souviendrez que Dan Levy est son personnage emblématique David Rose dans la série « Schitt’s Creek » et il a même fait quelques apparitions dans « Modern Family » et « Saturday Night Live ». A cette occasion, il joue le publiciste de Jocelyn et on a pu le voir dans un extrait lorsqu’il propose de faire une interview avec le magazine Rolling Stones.

Dan Levy fait partie de l’équipe de Jocelyn sur « The Idol » (Photo: HBO)

Autres membres de la distribution de « The Idol »: