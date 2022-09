Qui est qui dans « The Gypsy Bride », la nouvelle série d’Atresplayer Premium

« La mariée gitane » est une série d’Atresplayer Premium basé sur le roman homonyme de Carmen Mola, pseudonyme sous lequel les écrivains Jorge Díaz, Agustín Martínez et Antonio Mercero ont publié une trilogie. La fiction réalisée par Paco Cabezas (« Fear the Walking Dead », « Penny Dreadful » et « L’Académie des Parapluies”) comportera huit chapitres.

La série qui a été enregistrée pendant quatre mois à partir de janvier 2022 entre le centre de Madrid, Alcalá de Henares et Ségovie fait suite à l’enquête sur une macabre affaire d’homicide. Elena Blanco, une inspectrice des homicides, est obsédée par la résolution de l’affaire du crime de la mariée gitane.

Nerea Barros est la protagoniste de «la mariée gitane”, tandis que Darío Grandinetti, Ignacio Montes, Mona Martínez, Lucía Martín Abello, Vicente Romero, Francesc Garrido, Ginés García Millán, Mónica Estarreado, Moreno Borja, Lola Casamayor, Miguel Angel Solá, Carlos Cabra, Zaira Romero, entre autres, complètent le casting . Mais qui est qui dans la série espagnole de de Atresjoueur Premium?

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES DE « LA NOVIA GITANA »

1. Nerea Barros comme Elena Blanco

Selon la description d’Atresmedia, Elena Blanco est une vétéran inspectrice des homicides de la BAC (Case Analysis Brigade). La femme intelligente est obsédée par la résolution du crime de deux jeunes femmes assassinées à 6 ans d’intervalle. Elle et son équipe seront chargées de rechercher le responsable d’un rituel macabre.

Nerea Barros dans le rôle d’Elena Blanco dans « The Gypsy Bride » (Photo : Atresmedia)

2. Vicente Romero comme Orduno

Dans « la mariée gitane», Vicente Romero se met dans la peau d’Orduño, un inspecteur de police sans ambition de prospérer et qui entretient de bonnes relations avec Chesca. Pour l’acteur espagnol, son personnage est un « homme avec un sacré sens de l’humour et un gars qui a eu un passé sombre et qui essaie d’être une meilleure personne”.

Vicente Romero dans le rôle d’Orduño dans « The Gypsy Bride » (Photo : Atresmedia)

3. Moreno Borja dans le rôle de Moises Macaya

Moisés Macaya est un gitan qui a épousé une paya, avec qui il a trois filles : Lara, Susana et Candela. Après la mort de Lara, il devient obsédé par la protection de Susana, mais la pousse à s’éloigner de la famille. Moreno Borja souligne que son personnage «il ne veut pas de guerre, mais celui qui l’incite à tout c’est son cousin frère Capi”.

Moreno Borja dans le rôle de Moisés Macaya dans « The Gypsy Bride » (Photo : Atresmedia)

4. Lucia Martin Abello comme Chesca

Chesca est forte, athlétique et ne supporte pas les hésitations. Pour elle, le BAC est sa famille et elle entretient une relation transparente avec Orduño. Lucía Martín Abello estime que son personnage « C’est une tante qui quand elle travaille est très efficace, qui est très, très préparée, mais quand il s’agit de procéder, il se peut qu’elle ait moins de filtres que d’autres collègues”.

Lucía Martín Abello dans le rôle de Chesca dans « The Gypsy Bride » (Photo : Atresmedia)

5. Mona Martinez comme Mariajo

Mariajo est un vétéran du BAC et un expert en informatique qui travaille dans l’équipe d’enquête d’Elena Blanco. Il s’agit de « le hacker du groupe, capable de découvrir n’importe quelle information cryptée”.

Mona Martínez dans le rôle de Mariajo dans « The Gypsy Bride » (Photo : Atresmedia)

6. Francesc Garrido comme Buendia

Buendía est le médecin légiste du BAC. Il est également un vétéran professionnel, une conduite irréprochable et dévoué à son travail. Pour Francesc Garrido, son personnage est «Cartésien, très ordonné, soigné, rectiligne, obsédé par l’ordre et parce que les choses s’emboîtent, tant dans les cas sur lesquels il enquête que dans sa propre vie”.