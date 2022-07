Qui est qui dans « The Grey Man », le nouveau film de Netflix

Réalisé par Anthony et Joe Russo, « The Grey Man » (« L’homme invisible » en espagnol) est un film d’action-thriller basé sur le roman du même nom de Mark Greaney. Le film co-écrit par Christopher Markus et Stephen McFeely sera diffusé le 22 juillet 2022 sur Netflix.

C’est une production avec un budget de 200 millions de dollars, c’est-à-dire que c’est le film le plus cher réalisé par la plateforme de streaming populaire, et raconte l’histoire d’un agent de la CIA qui découvre des secrets compromettants de l’agence et fait face à un sociopathe à sa recherche dans le monde entier.

Ryan Gosling et Chris Evans sont les protagonistes de « L’homme gris”tandis que le casting est complété par des acteurs tels que Ana de Armas, Regé-Jean Page, Jessica Henwick, Dhanush, Wagner Moura et Alfre Woodard. Mais qui est qui dans le nouveau film de Netflix?

QUI EST QUI DANS « L’HOMME GRIS » ?

1. Ryan Gosling est Court Gentry/Sierra Six

Court Gentry, également connu sous le nom de Sierra Six, est un mercenaire des opérations noires de la CIA qui, après avoir été libéré de prison, est recruté par Donald Fitzroy. Gendry est poursuivi dans le monde entier par son ancien partenaire Lloyd Hansen.

Ryan Gosling dans le rôle de Court Gentry/Sierra Six dans le film « The Grey Man » (Photo : Netflix)

2. Chris Evans est Lloyd Hansen

Chris Evans est chargé d’interpréter Lloyd Hansen, qui travaille officieusement avec la CIA et est engagé par Denny Carmichael de la CIA pour capturer et assassiner les Sierra Six.

Chris Evans dans le rôle de Lloyd Hansen dans le film « The Grey Man » (Photo : Netflix)

3. Ana De Armas est Dani Miranda

Dani Miranda est également un agent de la CIA et faisait partie de l’équipe Sierra Six dans la mission initiale de The Grey Man. C’est pourquoi elle aidera Gentry lorsque Lloyd Hansen se donne beaucoup de mal pour l’attraper.

Ana De Armas dans le rôle de Dani Miranda dans le film « The Grey Man » (Photo : Netflix)

4. Billy Bob Thornton est Donald Fitzroy

Donald Fitzroy était à la tête des Sierra Six avant de se retirer de la CIA et de se retrouver en prison. Le personnage de Billy Bob Thorton dans « l’homme en gris» tente d’aider Gendry car il l’apprécie comme un fils.

Billy Bob Thornton dans le rôle de Donald Fitzroy dans le film « The Grey Man » (Photo : Netflix)

5. Rege-Jean Page est Denny Carmichael

Rege-Jean Pageconnu pour jouer le duc de Hastings dans la première saison de « Bridgerton», donne vie à Denny Carmichael, un haut gradé de la CIA qui ordonne l’attaque contre Sierra Six pour dissimuler ce qui se passe dans l’agence.

Regé-Jean Page dans le rôle de Denny Carmichael dans le film « The Grey Man » (Photo : Netflix)

Ce sont les acteurs qui complètent le casting de « L’homme gris” :