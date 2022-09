Qui est qui dans « The Flower of Evil », la nouvelle série coréenne de Netflix

« Flower of Evil » (« Flower of Evil » en anglais) est une série télévisée sud-coréenne réalisée par Kim Cheol-kyu et écrite par Yoo Jung-hee. Le drame à suspense diffusé sur tvN tous les mercredis et jeudis du 29 juillet au 23 septembre 2020, et À venir sur Netflix le 24 septembre 2022.

La fiction avec Lee Joon-gi, Moon Chae-won, Jang Hee-jin et Seo Hyun-woo suit Baek Hee-sung, un homme qui cache son identité et son passé à sa femme Cha Ji-won, détective. Ils forment un couple amoureux avec une belle fille qui adore ses parents.

Cependant, la famille parfaite est ébranlée lorsque Cha Ji-won et ses collègues commencent à enquêter sur une série de meurtres non résolus et découvrent que Hee-sung semble cacher quelque chose de sombre.

Park Hyun-joon, Jeong Taek-hyun, Lim Na-young et Jung Seo-yeon font également partie du casting de « La fleur maléfique« , mais qui est qui dans le série coréenne netflix?

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES DE « LA FLOR DEL EVIL »

1. Lee Joon-gi dans le rôle de Baek Hee-sung / Do Hyun-soo

Lee Joon-gi, acteur, mannequin et chanteur sud-coréen connu pour des séries telles que « She Was Pretty », « Two Weeks », « Arang and the Magistrate » et « My Girl », joue Baek Hee-sung, un homme qui essaie de cacher son passé de sa famille parfaite.

Celui chargé de donner vie à Do Hyun-soo dans son enfance est Cha Sung-je, tandis que Park Hyun-joon incarne la jeune version du protagoniste de « La fleur maléfique”.

Lee Joon-gi dans le rôle de Baek Hee-sung / Do Hyun-soo avec sa fille dans la série coréenne « The Flower of Evil » (Photo : Netflix)

2. Moon Chae-won en tant que Cha Ji-won

Moon Chae-Won, reconnu pour le rôle de kisaeng dans le drame « Painter of the Wind » (2008) et pour avoir fait partie de nombreux projets tels que « Surprises of destiny ! (2009) et « War of the Arrows » (2020), donne vie à Cha Ji-won, une détective qui commence à soupçonner son mari et décide de rechercher la vérité.

Moon Chae-won dans le rôle de Cha Ji-won dans la série coréenne « The Flower of Evil » (Photo : Netflix)

3. Son Jong-hak dans le rôle de Baek Man-woo

Son Jong-hak joue le rôle de Baek Man-woo, le père de Hee-sung. Il s’agit du directeur d’un hôpital universitaire qui est très gentil et honorable, mais il cache un secret d’un incident survenu il y a 15 ans.

Son Jong-hak dans le rôle de Baek Man-woo dans la série coréenne « The Flower of Evil » (Photo : Netflix)

4. Nam Ki-ae comme Gong Min-ja

Gong Min-ja, la mère de Baek Hee-sung, est interprétée par Nam Ki-ae. Min-ja est une pharmacienne qui est toujours aux côtés de son fils et lui dit continuellement que sa vie n’est pas la sienne.

Nam Ki-ae dans le rôle de Gong Min-ja dans la série coréenne « The Flower of Evil » (Photo : Netflix)

5. Jang Hee-jin dans le rôle de Do Hae-soo

Jang Hee-jin, une actrice sud-coréenne qui a participé à des séries telles que « Mirror of the Witch », « On the Way to the Airport » et « Introverted Boss », joue Do Hae-soo, la sœur aînée du protagoniste de « La fleur maléfique”. Pendant ce temps, Lim Na-young joue la version plus jeune de Do Hae-soo.

Jang Hee-jin dans le rôle de Do Hae-soo dans la série coréenne « The Flower of Evil » (Photo : Netflix)

6. Seo Hyun-woo dans le rôle de Kim Moo-jin

Seo Hyun-woo, qui est apparu dans des films tels que « Veteran » (2015), « A Taxi Driver » (2017) et « SF8 » (2020), est chargé de donner vie à Kim Moo-jin, journaliste. . Jeong Taek-hyun joue la version plus jeune de ce personnage.