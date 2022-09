Qui est qui dans « The Empress », la nouvelle série allemande de Netflix

« L’impératrice» (« Die Kaiserin » dans sa langue originale et « The Empress » en anglais), série netflix allemande Créé par Katharina Eyssen, il raconte la vie d’Elisabeth von Wittelsbach, de 1853, lorsqu’elle rencontre l’empereur François-Joseph, jusqu’à un moment crucial de son histoire.

Le drame historico-romantique, qui est disponible sur Netflix à partir du 29 septembre 2022est basé sur le roman de Gigi Griffis qui raconte les premières rencontres d’Elisabeth de Bavière avec l’empereur François-Joseph, ses fiançailles inattendues, son mariage et ses responsabilités de Sissi à la cour des Habsbourg.

Devrim Lingnau est le protagoniste de «L’impératrice”, tandis que Philip Froissant, Melika Foroutan, Johannes Nussbaum, Hanna Hilsdorf et Elisa Schlott font partie des acteurs qui complètent le casting. Mais qui est qui dans la nouvelle série allemande de Netflix?

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES DE « L’IMPÉRATRICE »

1. Devrim Lingnau comme Elisabeth von Wittelsbach

Devrim Lingnau est chargée de jouer Elizabeth de Bavière depuis l’âge de 15 ans et était une jeune femme rebelle qui refusait de suivre les règles. Lors de la visite qui devait assurer les fiançailles de sa sœur Elena avec l’empereur François-Joseph, Sissi gagne le cœur du souverain et devient impératrice d’Autriche.

Devrim Lingnau dans le rôle d’Elisabeth von Wittelsbach dans la série allemande « The Empress » (Photo : Netflix)

2. Philip Froissant comme François-Joseph

François-Joseph devient empereur grâce à l’intervention de sa mère et à l’exclusion de son mari du poste important. Depuis lors, il suit les conseils de l’archiduchesse Sofía, mais lorsqu’il rencontre Isabel et l’épouse, au lieu d’Elena, il commence à l’écouter plus que sa mère.

Philip Froissant dans le rôle de Franz Joseph dans le film allemand « The Empress » (Photo : Netflix)

3. Melika Foroutan dans le rôle de Sofia

Dans « L’impératrice», l’archiduchesse Sophie d’Autriche conspire pour que son fils aîné prenne le pouvoir après la révolution de 1848. Bien que mère et fils parviennent à récupérer l’empire, les actes de rébellion ne s’arrêtent pas, alors Sofia promet d’obtenir une bonne épouse pour Francisco José afin d’assurer l’arrivée rapide d’un héritier. Cependant, ses plans ne se déroulent pas comme prévu lorsque Franz tombe amoureux de la sœur de la femme qu’elle avait choisie comme future impératrice.

Melika Foroutan dans le rôle de Sofia dans la série allemande « The Empress » (Photo : Netflix)

4. Johannes Nussbaum comme Maximilien

Johannes Nussbaum assume le rôle de Maximilien dans la nouvelle série allemande de Netflix. C’est le deuxième fils de Sofia qui a toujours été jaloux de son frère Franz Joseph. Non seulement il veut conserver le trône d’Autriche mais aussi Elisabeth de Bavière, il a même un plan diabolique pour parvenir à son but.

Johannes Nussbaum dans le rôle de Maximilian dans le film allemand « The Empress » (Photo : Netflix)

5. Elisa Schlott comme Elena

Hélène de Bavière est la sœur aînée d’Elisabeth et la jeune femme qui allait devenir l’épouse de François-Joseph, en fait, elle était enthousiaste à l’idée. C’est pourquoi ce fut si douloureux que l’empereur demanda la main de Sissi.