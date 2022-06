Qui est qui dans « The Boys » Saison 3

La troisième saison de « The Boys »une série développée par Eric Kripke pour Amazon Prime Video, sera présentée en première le 3 juin 2022 et apparemment dans la bande-annonce des nouveaux épisodes, la fiction basée sur la bande dessinée du même nom de Garth Ennis et Darick Robertson prendra un grand tournant et va tester billy boucher.

Antony Starr, qui joue Homelander, a déclaré à TVLine que « [La tercera temporada] c’est ma saison préférée. [Es] sans aucun doute l’une des saisons de télévision les plus agréables à laquelle j’ai eu la chance de participer”.

Parmi les acteurs qui reviennent pour le nouvel opus de « Les garçons” sont Antony Starr (Homelander), Jessie T Usher (A-Train), Karen Fukuhara (Kimiko), Nate Mitchell (Black Noir), Jack Quaid (Hughie Campbell), Laz Alonso (Mother’s Milk), Erin Moriarty (Annie/Starlight ), Chace Crawford (The Deep), Dominique McElligott (Queen Maeve), Claudia Doumit (Victoria Neuman), Karl Urban (Billy Butcher), Giancarlo Esposito (Stan Edgar) et Tomer Kapon (Frenchie), entre autres.

Ils sont rejoints par Jensen Ackles de « Supernatural », Laurie Holden de « The Walking Dead », Katia Winter de « Dexter », Sean Patrick Flanery de « Dexter », Nick Wechsler de « Revenge », Miles Gaston Villanueva de « Nancy Drew » , Kristin Booth de « Orphan Black » et Jack Doolan de « Marcella », mais qui est qui dans la troisième saison de la série de Amazon Prime Vidéo?

QUI EST QUI DANS LA SAISON 3 DE « THE BOYS » ?

1. Jensen Ackles est Soldier Boy

Soldier Boy a été surnommé « le super-héros original » après avoir combattu pendant la Seconde Guerre mondiale, en outre, il est devenu « la première super célébrité et pilier de la culture américaine depuis des décennies”. Erick Kripke a déclaré à TV Guide que le personnage de Jensen Ackles a une connexion surprise avec Stormfront.

Jensen Ackles dans le rôle de Soldier Boy dans la troisième saison de « The Boys » (Photo : Amazon Prime Video)

2. Laurie Holden est la comtesse cramoisie

Crimson Countess est membre de Payback, la super équipe dirigée par Soldier Boy. Il se caractérise par le port d’un costume écarlate et a une relation amoureuse avec le Mind-Droid.

Laurie Holden dans le rôle de la comtesse cramoisie dans la troisième saison de « The Boys » (Photo : Amazon Prime Video)

3. Miles Gaston Villanueva est supersonique

Supersonic est l’ex-petit ami de Starlight et membre de l’équipe de super-héros Payback. Bien que l’on ne sache pas grand-chose sur le personnage, il a été créé spécifiquement pour la série.Les garçons», pourrait interférer dans la relation de votre ex avec Hugues.

4. Katia Winter est la petite Nina

Dans les bandes dessinées, Little Nina est un gangster russe super court qui aime les vibromasseurs. J’étais chez Vought quand ils ont utilisé une version moins puissante du Compound V.

5. Sean Patrick Flanery est Gunpowder

Gunpowder est également membre de l’ancienne équipe de super-héros Payback dirigée par Soldier Boy. Comme Supersonic, c’est un personnage créé pour la série de Amazon Prime Vidéo.

Ils rejoignent également le casting de la troisième saison de « Les garçons” :

Nick Wechsler comme Blue Hawk

Kristin Booth comme Tessa

Jack Doolan comme Tommy