Qui est qui dans « The bad and the crazy », série coréenne Netflix

Les séries sud-coréennes continuent de faire tomber le monde entier sous le charme de leurs histoires pleines d’amour et de drame et la preuve en est l’arrivée d’une nouvelle production à Netflix. Tout est une question de fabrication. »Le méchant et le fou» qui a été diffusé de décembre 2021 à janvier 2022 dans son pays natal.

Produit par Yoo Seon-dongl’histoire nous raconte l’histoire d’un policier corrompu qui, au fil du temps, devient le plus grand défenseur de la justice, pour laquelle il se bat contre les criminels et certains intérêts de certains collègues de son service, qui sont eux gardés du côté obscur.

Si vous désespérez de voir les douze épisodes de la série, nous vous recommandons de vous rendre sur votre compte Netflix pour le chercher. Bien sûr, nous vous informons avec regret qu’il n’est pas disponible pour tous les pays du monde, vous devez donc revoir le cas en entrant sur la plateforme ou en cliquant ICI.

QUI EST QUI DANS « THE BAD AND THE CRAZY » ?

Rencontrez les principaux acteurs que nous verrons dans la série sud-coréenne « The bad and the crazy »

Lee Dong-wook dans le rôle de Ryu Soo-yeo / In Jae-hui

L’acteur et animateur de télévision de 41 ans déjà expérimenté joue le rôle d’un détective de police corrompu qui change de camp et affronte ses collègues qui ne travaillent pas au profit de la justice.

L’acteur Lee Dong-Wook dans le rôle de Ryu Soo-yeo (Photo : Lee Dong-Wook / Instagram)

Wi Ha Joon comme K

Il a beaucoup d’expérience dans les productions sud-coréennes, mais, sans aucun doute, sa participation la plus célèbre dans le monde est dans « The Squid Game », dans lequel il incarne Hwan Jun-ho. Dans cette série « The Bad and the Crazy », il incarne un homme obsédé par la justice.

Wi Ha-joon est le policier qui a réussi à infiltrer « The Squid Game » (Photo : Netflix)

Han Ji-eun comme Lee Hui-gyeom

Il a 35 ans et a une longue carrière d’acteur en Corée du Sud. Son personnage dans cette production est un détective de la brigade des stupéfiants qui était le partenaire de Ryu Soo-yeo dans le passé.

Han Ji-Eun dans son personnage de LeeHui-gyeom dans la série « The Bad and the Crazy » (Photo : Han Ji-Eun / Instagram)

Cha Hak-yeon dans le rôle d’Oh Kyeong-tae

Il est acteur, chanteur et animateur radio. De plus, il est reconnu pour faire partie du groupe musical VIXX. Il est plus connu sous le nom de N. C’est un policier inexpérimenté qui vient d’entrer dans le département où se déroulent les faits.

L’acteur Cha Hak-Yeon dans le rôle d’Oh Kyeong-tae de « The Bad and the Mad » (Photo : Cha Hak-Yeon/Instagram)

Sung Ji-ru comme Bong-pil

Cha Si-won comme Jae-seon

Lee Hwa-ryong comme Gye-sik

Shin Joo-hwan dans le rôle de Heo Jong-goo

Jo Dong-in dans le rôle de Chan-ki Jeong

Lee Sang-hong dans le rôle de Do In-beom

Lee Seung-heon dans le rôle de Kim Kyung-joon

Kim Hieo-ra dans le rôle de « Boss Yong »

Won Hyun-jun dans le rôle d’Andrei Kang

BANDE-ANNONCE DE « LA BAD AND THE CRAZY »

Regardez la bande-annonce de la série sud-coréenne disponible dans certains pays grâce à Netflix.