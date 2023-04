Qui est qui dans Sweet Tooth : casting de la saison 2 de la série Netflix

Netflix

La deuxième saison de Sweet Tooth arrive aujourd’hui et dans Spoiler on vous dit tout sur le casting de la série fantastique préférée des utilisateurs de Netflix.

© IMDbgourmand

gourmand raconte l’histoire d’un garçon qui est à la fois humain et cerf, un hybride, comme son espèce est connue dans le monde dystopique de cette série. Netflix. Dans cette réalité, les hybrides sont nés en même temps qu’un virus commençait à faire des ravages sur la population mondiale. Beaucoup pensaient que ces enfants étaient responsables de la situation et se sont mis à les traquer.

Le synopsis de la deuxième saison se lit comme suit: « Une nouvelle vague mortelle de malades se jette sur l’humanité. Gus et une bande d’autres enfants hybrides sont retenus prisonniers par le méchant général abbé et les derniers hommes, un groupe violent de mercenaires qui chassent les hybrides. Abbot utilise les enfants pour les expériences du captif Dr Aditya Singh; Abbot veut trouver un remède et accumuler du pouvoir, le Dr Singh veut simplement sauver sa femme infectée, Rani. ».

+ Distribution principale de Sweet Tooth

-Christian Convery est Gus

C’est un jeune acteur actif dans l’industrie depuis 2016 où il a fait ses débuts dans la comédie romantique Coeurs de printemps. Plus tard, il a eu des rôles dans plusieurs séries télévisées à succès telles que Surnaturel, Van Helsing, Légion et Lucifer. Il partage le casting avec Timothée Chalamet et Steve Carell dans beau garçon. Son rôle le plus important est certainement celui de gourmand pour Netflix et récemment, il a pu être vu dans Ours cocaïne.

Nonso Anozie est Tommy Jepperd

C’est un acteur anglais de 44 ans et il a de l’expérience à la fois à la télévision et sur grand écran. Sa filmographie comprend des titres tels que RocknRolla, Conan le barbare, le jeu d’Ender et le récent Artémis Volaille et Dragonnier. Dans le monde des séries, il a participé à des succès tels que Game of Thrones, Doctor Who, Ted Lasso, The Sandman et Le Mandalorien. Rien de mal!

-Adeel Akhtar en tant que Dr Singh

Akhtar est né il y a 42 ans à Londres d’un père pakistanais et d’une mère kényane. Il est actif dans l’industrie cinématographique hollywoodienne depuis le début des années 2000. Sa filmographie comprend des titres tels que Le dictateurles deux Meurtre Mystèreles deux Enola Holmes et sauver le cinéma. Il a aussi de l’expérience sur le petit écran où il est apparu dans Loi et ordre : intention criminelle, rivière, assassiné par mon père, inoubliable et le plus récent Sherwood.

-Neil Sandilans en tant qu’abbé général

C’est un acteur sud-africain de 47 ans qui a fait ses débuts dans son pays et est arrivé à Los Angeles en 2007 avec des perspectives d’évolution professionnelle bien méritées. Il a de l’expérience dans le cinéma et la télévision. Sur le petit écran, il a eu des participations à House, Les Américains, The 100, NCIS et Éclair. Ses derniers projets dans le septième art incluent Nouvelles du Monde, Destination Marfa et filme l’attendu Royaume de la planète des singes.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?