Qui est qui dans « Stranger Things » Saison 4

La quatrième et avant-dernière saison de « choses étranges” ouvre le 27 mai 2022 dans Netflix et se déroule six mois après la bataille de Starcourt (bien que l’apparition des protagonistes révèle que quelques années se sont écoulées). Le groupe d’amis continue de lutter contre les retombées, mais la séparation et le lycée rendent les choses plus difficiles.

De plus, les choses empirent lorsqu’une nouvelle menace surnaturelle horrible émerge, présentant un mystère terrifiant qui, s’il est résolu, pourrait enfin mettre fin aux horreurs de l’Upside Down.

Bien sûr, David Harbour (Jim Hopper), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Millie Bobby Brown (Onze), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington ), Maya Hawke (Robin Buckley), Brett Gelman (Murray Bauman) et Matthew Modine (Martín Brenner) reviennent pour le quatrième volet de « choses étranges”.

Ils sont rejoints par les acteurs Robert Englund, Kevin L. Johnson, Joseph Quinn, Tom Wlaschiha, Jamie Campbell Bower, Amybeth McNulty, Robert Englund et Joseph Quinn, entre autres, mais qui est qui dans l’avant-dernière saison de la série à succès ? Netflix?

QUI EST QUI DANS LA SAISON 4 DE « STRANGER THINGS » ?

1. Tom Wlaschiha est Dmitri

Tom Wlaschiha, connu pour jouer l’homme sans visage Jaqen H’ghar dans « Le Trône de Fer», est chargé de donner la vie à un gardien de prison russe où se trouve Jim Hopper. Dmitri est intelligent, rusé et charmant… mais peut-on lui faire confiance ?

Tom Wlaschiha dans le rôle de Dmitri dans la quatrième saison de « Stranger Things » (Photo : Netflix)

2. Jamie Campbell Bower est Peter Ballard

Selon le descriptif de NetflixPeter Ballard est «un homme attentionné qui travaille comme infirmier dans un hôpital psychiatrique. Fatigué de la brutalité dont il est témoin jour après jour, Peter va-t-il enfin prendre position ?”

Jamie Campbell Bower incarne Peter Ballard dans la quatrième saison de « Stranger Things » (Photo : Netflix)

3. Amybeth McNulty comme Vickie

Après avoir joué dans le tube « Anne avec un E”, Amybeth McNulty rejoint le casting de « choses étrangescomme Vickie, une étudiante à Hawkins High décrite comme « un nerd cool et qui parle vite ».

Amybeth McNulty rejoint le casting de la quatrième saison de « Stranger Things » (Photo : Amybeth McNulty / Instagram)

4. Robert Englund/Kevin L. Johnson dans le rôle de Victor Creel

rappelé pour être Freddy Kruger dans la franchise d’horreur populaire, Robert Englund joue maintenant Victor Creel, « un homme perturbé et intimidant qui est incarcéré dans un hôpital psychiatrique pour un meurtre horrible dans les années 1950 ».

Pendant ce temps, Kevin L. Johnson donne vie à la jeune version de Creel et apparaît dans un teaser emménageant dans une nouvelle maison avec sa famille heureuse avant que tout ne devienne effrayant.

Robert Englund dans le rôle de Victor Creel dans la quatrième saison de « Stranger Things » (Photo : Netflix)

5. Joseph Quinn est Eddie Munsen

Eddie Munson est un métalleux intrépide des années 80 qui dirige le Hellfire Club, le club D&D officiel de Hawkins High. Détesté par ceux qui ne comprennent pas et aimé par ceux qui comprennent, Eddie se retrouvera à l’épicentre terrifiant du mystère de cette saison.choses étranges”.

Joseph Quinn dans le rôle d’Eddie Munsen dans la quatrième saison de « Stranger Things » (Photo : Netflix)

6. Grace Van Dien comme Chrissy Cunningham

Chrissy est la fille la plus populaire de l’école, c’est pourquoi elle est la petite amie du capitaine de basket-ball Jason. Cependant, derrière cette apparence parfaite se cache un sombre secret.

7. Eduardo Franco est Argyle

Argyle est le nouveau meilleur ami de Jonathan, à Lenora, en Californie, où Joyce, Will et Jane (Eleven) vivent maintenant. Ce toxicomane qui aime s’amuser est fier de livrer de délicieuses pizzas pour Surfer Boy Pizza.

Eduardo Franco dans le rôle d’Argyle dans la quatrième saison de « Stranger Things » (Photo : Netflix)

8. Sherman Augustus est le lieutenant-colonel Sullivan

Le lieutenant-colonel Sullivan est un homme intelligent et sensé qui pense savoir comment arrêter le mal à Hawkins une fois pour toutes.

Sherman Augustus incarne le colonel Sullivan dans la quatrième saison de « Stranger Things » (Photo : Netflix)

9. Mason Dye est Jason Carver

Jason Carver est un sportif beau et riche qui sort avec la fille la plus populaire de l’école. Mais lorsqu’un nouveau mal menace Hawkins, le monde parfait de Jason commence à se défaire.

Mason Dye dans le rôle de Jason Carver dans la quatrième saison de « Stranger Things » (Photo : Netflix)

10. Nikola Djuricko comme Yuri

Yuri est un contrebandier russe louche et imprévisible qui aime les farces méchantes, l’argent et le beurre de cacahuète croquant.

Nikola Djuricko joue Yuri dans la quatrième saison de « Stranger Things » (Photo : Netflix)

Le casting de la quatrième saison de « choses étranges » complète le: