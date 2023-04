Qui est qui dans Secret Invasion, la nouvelle série Marvel sur Disney+

in

Secret Invasion est le prochain événement Marvel qui marquera le retour de Nick Fury sur Terre pour découvrir une conspiration Skrull. Les personnages!

Disney+ fera la première invasion secrète le 21 juin prochain ce qui sera un événement de grande ampleur au sein de la Univers cinématographique Marvel avec le retour de Nick Fury qui va cette fois découvrir une conspiration de crânes. Des extraterrestres métamorphosés ont infiltré la planète Terre à divers postes de pouvoir et représentent une menace qui doit être stoppée.

Les personnages de Secret Invasion

Nick Fury

Il est l’ancien directeur du SHIELD qui a vécu pendant un certain temps dans l’espace avec un groupe de Skrulls alliés. Cependant, l’agent secret a découvert qu’un groupe rebelle de cette race mène une conspiration sur Terre et décide qu’il est l’homme parfait pour les arrêter. Le personnage est rejoué par Samuel L Jackson.

Talos

C’est un Skrull qui est venu sur Terre dans les années 1990 où il a rencontré Captain Marvel. Depuis lors, il est resté un allié pour les humains, remplaçant même Nick Fury sur Terre tandis que l’agent secret se reposait dans un vaisseau spatial dans l’espace avec un autre groupe de Skrulls. l’interprète Ben Mendelsohn.

Mariah Colline

Un ancien agent de haut rang du SHIELD qui travaille en étroite collaboration avec Nick Fury mais qui n’a plus été en contact avec lui ces derniers temps. Disney+ lui a permis de cobie smulders montrer son personnage plus en profondeur que lors de ses apparitions précédentes.

G’iah

La fille de Talos. Emilie Clarke l’interprète et le décrit comme « une sorte de sentiment punk » et ajouté pour être « une fille réfugiée » le a « dur ». De plus, il en veut à Nick Fury car il n’a pas tenu sa promesse de trouver une nouvelle maison pour les Skrulls.

sonya falsworth

Un agent du MI6 de haut rang qui est un allié de longue date de Fury et cherche à protéger les intérêts de sécurité nationale de l’Angleterre pendant l’infiltration. Décrit comme « une présence plus antagoniste » dans la série, Schwartz a déclaré qu’il pourrait travailler avec ou contre Fury en fonction des objectifs souhaités. l’interprète Olivia Colman.

