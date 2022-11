Qui est qui dans « Sans limites », la série sur Fernando Magallanes et Juan Sebastián Elcano

Créé et produit par Miguel Menéndez de Zubillaga, «Illimité», également connue sous le nom extensif de « Sans limites : Vers les extrémités du monde », est une mini-série espagnole écrite par Patxi Amezcua et réalisée par Simon West pour Amazon Prime Vidéo et RTVE. Le nouveau drame historique et d’aventure raconte l’expédition menée entre 1519 et 1522 par Juan Sebastián Elcano et Fernando de Magallanes.

La série mettant en vedette Rodrigo Santoro et Álvaro Morte suit 237 hommes qui quittent l’Espagne avec Ferdinand Magellan comme capitaine à la recherche de richesses, de reconnaissance et de gloire. Lorsque seulement 18 d’entre eux reviennent vivants, dirigés par Juan Sebastián Elcano, ils doivent faire face aux émeutes, à la trahison, à la faim et à la mort.

Niccolò Senni, Sergio Peris-Mencheta, Adrián Lastra, Carlos Cuevas, Pepón Nieto et Raúl Tejón font également partie du casting de «Illimité« , mais qui est qui dans la nouvelle série Amazon Prime Video?

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES DE « NO LIMITS »

1. Rodrigo Santoro comme Ferdinand Magellan

Rodrigo Santoro, connu pour avoir joué Xerxès Ier dans le film « 300 » réalisé par Zack Snyder, assume le rôle de Ferdinand Magellan, un soldat portugais, explorateur, marin et navigateur de lignée noble. En 1519, il entreprend l’expédition pour rejoindre les Indes orientales en traversant le Pacifique pour ouvrir une route commerciale.

Rodrigo Santoro dans le rôle de Ferdinand Magellan dans la série espagnole « Sans limites » (Photo : Amazon Prime Video)

2. Alvaro Morte dans le rôle de Juan Sebastian Elcano

Álvaro Morteconnu internationalement pour le rôle du Professeur dans la série à succès Netflix « La casa de papel », est chargé de donner vie à Juan Sebastián Elcano, un marin espagnol resté à la tête de l’expédition après la mort de Fernando de Magallanes .

Álvaro Morte dans le rôle de Juan Sebastián Elcano dans la série espagnole « Sans limites » (Photo : Amazon Prime Video)

3. Niccolò Senni comme Antonio Pigafetta

Niccolò Senni, un acteur italien qui a commencé sa carrière en 1997 lorsqu’il est devenu le protagoniste de « L’Albero delle Pere », réalisé par Francesca Archibugi, et a participé à des séries télévisées telles que « Parlamento », « Trust » et « Sanatorio », est chargé d’incarner Antonio Pigafetta.

Niccolò Senni dans le rôle d’Antonio Pigafetta dans la série espagnole « Sans limites » (Photo : Amazon Prime Video)

4. Sergio Peris-Mencheta comme Juan de Carthagène

Sergio Peris-Mencheta, qui est apparu dans « Los Borgia », « Resident Evil: Afterlife » et « Rambo V: Last Blood », joue Juan de Cartagena dans « Illimité”. Il s’agit du capitaine de San Antonio qui faisait partie de l’expédition de Magellan.

Sergio Peris-Mencheta dans le rôle de Juan de Cartagena dans la série espagnole « Sans limites » (Photo : Amazon Prime Video)

5. Adrian Lastra comme Luis de Mendoza

Adrián Lastra, qui a reçu une nomination aux Goya Awards du meilleur nouvel acteur pour sa performance dans « Cousins », endosse le rôle de Luis de Mendoza, un marin et explorateur espagnol, capitaine du Nao Victoria lors de l’expédition de Magellan.