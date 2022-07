Qui est qui dans « Resident Evil », la nouvelle série Netflix

« Resident Evil”, qui est disponible sur Netflix du 14 juillet 2022, raconte l’histoire des sœurs Wesker, arrivées à New Raccoon City pour commencer une nouvelle vie avec leur père Albert, un important scientifique de la sinistre Umbrella Corporation. Cependant, ils découvrent bientôt des secrets effrayants qui les mettront en danger.

Des années après qu’une épidémie virale a provoqué une apocalypse mondiale, Jade Wesker tente de trouver une solution alors qu’elle lutte pour survivre dans un monde envahi par des êtres cauchemardesques infectés et assoiffés de sang pour retourner dans sa famille.

Basé sur le jeu vidéo du même nom, « Resident Evil » a été écrit par Andrew Dabb, avec Bronwen Hughes en tant que producteur exécutif et réalisateur pour les deux premiers épisodes. Parmi les protagonistes de cette série d’action et d’horreur figurent Ella Balinska, Lance Reddick, Paola Nuñez, Tamara Smart, Siena Agudong et Adeline Rudolph. Mais qui est qui dans la nouvelle série de Netflix?

QUI EST QUI DANS « RESIDENT EVIL » ?

1. Ella Balinska est Jade Wesker

Ella Balinska est chargée de jouer la version adulte de Jade Wesker, qui a laissé sa famille dans un bateau sûr pendant six mois pour mener une enquête qui les aiderait à trouver un moyen d’éviter les attaques des personnes infectées par le virus T. Cependant, après que tout ait mal tourné, elle cherche un moyen de retourner dans sa famille, tandis que les souvenirs de son passé la tourmentent.

2. Tamara Smart est Jade Wesker (jeune)

Teenage Jade déménage à New Raccoon City avec peu d’enthousiasme, mais il ne lui faut pas longtemps pour se faire des amis qui l’aident à enquêter sur les secrets que son père lui cache. La priorité de Jade est de protéger sa sœur Billie.

3. Siena Agudong est Billie Wesker (jeune)

Billie, contrairement à sa sœur Jade, a du mal à se comprendre et a toujours eu des problèmes. Après les attaques d’un collègue, il décide d’oublier la bonne conduite et propose à Jade de se faufiler dans l’installation d’Umbrella pour démontrer qu’ils font des expériences sur les animaux, cependant, ils trouvent quelque chose d’encore plus dérangeant.

4. Adeline Rudolph est Billie Wesker

Adeline Rudolph est chargée d’interpréter la version adulte de Billie Wesker dans « Resident Evil”. Pour une raison quelconque, elle s’est éloignée de sa sœur Jade et continue de travailler pour la sinistre société Umbrella.

5. Lance Reddick est Albert Wesker

Albert Wesker est le père de Jade et Billie. Bien qu’il se comporte comme un père aimant, il cache plusieurs secrets, dont l’origine de ses filles et la raison pour laquelle il leur tire constamment du sang.

6. Paola Nunez comme Evelyn Marcus

Evelyn Marcus est la personne qui dirige Umbrella Corporation et celle qui fait pression sur Albert Wesker pour qu’il lance Joy, la drogue du bonheur, sur le marché, malgré le fait que les premiers tests aient provoqué une tragédie qu’ils s’efforçaient de cacher.