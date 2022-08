Qui est qui dans « Race to Success », la nouvelle série Netflix

« Course vers le succès » est une série Netflix Basé sur le livre « The Partner Track » de l’ancienne avocate Helen Wan, il suit la jeune avocate ambitieuse Ingrid Yun alors qu’elle gravit les échelons du prestigieux et étouffant cabinet d’avocats new-yorkais Parsons Valentine et navigue dans un triangle amoureux torride.

« Nous sommes à Manhattan et c’est sexy, amusant, rêveur et glamour », a déclaré le protagoniste Arden Cho à Tudum à propos de la fiction créée par Georgia Lee et qui sera présentée en première sur la plateforme de streaming populaire le 26 août 2022.

Le casting principal de « course au succès« Elle est composée d’acteurs comme Arden Cho, Bradley Gibson, Alexandra Turshen, Rob Heaps, Dominic Sherwood, Nolan Gerard Funk mais qui est qui dans la nouvelle série Netflix ?

QUI EST QUI DANS « LA COURSE AU SUCCÈS » ?

1. Arden Cho est Ingrid Yun

Arden Cho, actrice américano-coréenne connue pour avoir interprété Kira Yukimura dans « Teen Wolf », incarne Ingrid Yun, une avocate brillante et ambitieuse qui s’apprête à avoir 30 ans et souhaite devenir associée chez Parsons Valentine, le cabinet d’avocats où elle travaille. . .

Arden Cho dans le rôle d’Ingrid Yun dans la série « Race to Success » (Photo : Netflix)

2. Bradley Gibson est Tyler Robinson

Bradley Gibson, qui est apparu dans la série « Kung Fu » et le film « Fire Island », joue Tyler Robinson, un avocat gay de Parsons Valentine et le meilleur ami d’Ingrid Yun et Rachel Friedman.

Bradley Gibson dans le rôle de Tyler Robinson dans la série « Race to Success » (Photo : Netflix)

3. Alexandra Turshen est Rachel Friedman

Alexandra Turshen, qui a précédemment participé aux séries « Ray Donovan », « The Bold Type » et « Red Oaks », est chargée d’incarner Rachel Friedman dans « course au succès”. Le meilleur ami d’Ingrid et Tyler est également avocat pour Parsons Valentine.

Rachel Friedman (Alexandra Turshen) avec ses amis Ingrid et Tyler dans « Race to Success » (Photo : Netflix)

4. Dominic Sherwood est Jeff Murphy

Dominic Sherwood, connu pour son rôle de Jace Herondale dans la série « Shadowhunters », incarne Jeff Murphy, le partenaire anglais d’Ingrid et l’un de ses amours. Il cherche également à devenir associé chez Parsons Valentine.

Dominic Sherwood dans le rôle de Jeff Murphy dans la série « Race to Success » (Photo : Netflix)

5. Rob Heaps est Nick Laren

Rob Heaps, connu pour avoir joué le Dr Josh Cohen dans la série NBC « Good Girls », Matt French dans « Dare Me » et Ezra Bloom dans « Imposters », joue Nick Laren, un autre des intérêts amoureux d’Ingrid.

Rob Heaps dans le rôle de Nick Laren dans la série « Race to Success » (Photo : Netflix)

6. Nolan Gerard Funk dans le rôle de Dan Fallon

De son côté, Nolan Gerard Funk joue Dan Fallon, un autre avocat de Parsons Valentine et le principal rival d’Ingrid. Il s’est également donné pour mission de devenir associé dans l’entreprise, il se heurte donc fréquemment à Ingrid, Tyler et Rachel.