Qui est qui dans « Quelqu’un ment » – Saison 2

La deuxième saison de « Someone is lying » (« One of Us Is Lying » dans sa langue d’origine), une série policière et dramatique basée sur le roman du même nom de Karen M. McManu, a été créée aux États-Unis le 20 octobre , 2022 à Peacock et Arrive sur Netflix le 16 novembre.

Erica Saleh, qui a adapté le roman pour la télévision, revient en tant que showrunner pour les huit nouveaux épisodes de la fiction, prenant le relais de Dario Madron, qui continue dans l’équipe en tant que producteur exécutif.

Marianly Tejada, Cooper van Grootel, Annalisa Cochrane et Chibuikem Uche font partie des protagonistes qui reviennent dans la deuxième saison de « quelqu’un ment”. Ensuite, qui est qui dans le nouvel opus de la série Peacock et Netflix?

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES DE « QUELQU’UN EST MENTI 2″

1. Annalisa Cochrane comme Addy

Annalisa Cochrane, mieux connue pour avoir joué Yasmine dans « Cobra Kai », joue Addy, une étudiante populaire de Bayview High qui a été soupçonnée lors de la première saison du meurtre du fondateur du site de potins Simon. Dans les nouveaux chapitres, elle et ses amis ont un nouveau secret.

Annalisa Cochrane dans le rôle d’Addy dans la saison 2 de « Quelqu’un ment » (Photo : Netflix)

2. Chibuikem Uche comme Cooper

Chibuikem Uche, qui a eu un petit rôle de soutien dans le film de Chris Pratt « The Tomorrow War », revient en tant que Cooper, un lanceur de l’équipe de baseball de l’école, dans la deuxième saison de « quelqu’un ment”.

Chibuikem Uche dans le rôle de Cooper dans la saison 2 de « Quelqu’un ment » (Photo : Netflix)

3. Marianly Tejada comme Bronwyn

Marianly Tejada, qui est apparue sur « The Purge » de USA Network et deux épisodes de « Orange Is the New Black », reprend le rôle de Bronwyn, un autre étudiant de Bayview High et un universitaire très talentueux.

Marianly Tejada dans le rôle de Bronwyn dans la saison 2 de « Quelqu’un ment » (Photo : Netflix)

4. Cooper van Grootel comme Nate

Cooper van Grootel, qui a joué dans des émissions comme « The Legend of Gavin Tanner » et « Mystery Road », joue Nate, qui était en probation pour trafic de drogue lors de la première saison.

Cooper van Grootel dans le rôle de Nate dans la saison 2 de « Quelqu’un ment » (Photo : Netflix)

5. Sara Thompson comme Vanessa

Sara Thompson, actrice canadienne connue pour ses rôles dans des séries comme « Burden of Truth » et « The 100 », revient dans le rôle de Vanessa, la meilleure amie d’Addy qui, dans le premier épisode, utilise la mort de Simon pour se faire connaître.

Sara Thompson dans le rôle de Vanessa dans la saison 2 de « Quelqu’un ment » (Photo : Netflix)

Voici les acteurs et personnages qui complètent le casting de la saison 2 de « Quelqu’un ment »: