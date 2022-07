Qui est qui dans « Pretty Little Liars: Original Sin », la nouvelle série HBO Max

Développé par Roberto Aguirre-Sacasa et Lindsay Calhoon Bring for hbo max« Pretty Little Liars: Original Sin » est la quatrième série de la franchise basée sur les romans à suspense de Sara Shepard, et Il sera présenté en première sur la plateforme de streaming le jeudi 28 juillet 2022.

La fiction qui a été enregistrée à New York et qui comptera 10 épisodes se déroule également à Rosewood et suit la vie d’un groupe d’adolescents qui commencent à recevoir des messages mystérieux et terrifiants d’un agresseur appelé « UN”, qui leur reproche quelque chose de tragique qui s’est produit dans le passé.

« Pretty Little Liars : Péché originel» présente un casting principal composé de Bailee Madison, Chandler Kinney, Zaria, Malia Pyles et Maia Reficco, mais qui est qui dans le nouveau Série HBO Max?

QUI EST QUI DANS « PRETTY LITTLE LIARS ORIGINAL SIN » ?

1. Bailee Madison est Imogen Adams

L’actrice, chanteuse et productrice de films américaine Bailee Madison est chargée d’incarner Imogen Adams, une adolescente enceinte pleine de ressources qui amène son groupe à découvrir l’identité de « A ». Elle est décrite comme une « vrai survivant”.

Bailee Madison dans le rôle d’Imogen Adams dans « Pretty Little Liars : Original Sin » (Photo : Warner Bros.)

2. Chandler Kinney dans le rôle de Tabby Haworthe

Chandler Kinney joue Tabby Tabby Haworthe dans « Pretty Little Liars : Péché originel”. C’est une fan de films d’horreur et une cinéaste en herbe qui sera également harcelée par « A ».

Chandler Kinney dans le rôle de Tabby Haworthe dans « Pretty Little Liars : Original Sin » (Photo : Warner Bros.)

3. Maia Reficco dans le rôle de Noa Olivar

Noa Olivar est une star de la piste sardonique qui travaille dur pour remettre sa vie sur les rails après avoir passé un été dans un centre de détention pour mineurs. Cependant, l’apparition de « A » n’aidera pas à atteindre cet objectif.

Maia Reficco dans le rôle de Noa Olivar dans « Pretty Little Liars : Original Sin » (Photo : Warner Bros.)

4. Zaria est Faran Bryant

Faran Bryant est un danseur déterminé face au racisme dans l’industrie. Elle aspire à quitter Millwood, mais « A » n’est pas le seul méchant dans la vie de cette jeune femme, car le chemin pour réaliser ses rêves sera très compliqué.

Zaria dans le rôle de Faran Bryant dans « Pretty Little Liars : Original Sin » (Photo : Warner Bros.)

5. Malia Pyles est honorée Minnie « Mouse »

Minnie est la plus jeune du groupe dirigé par Imogen. Après avoir survécu à un traumatisme d’enfance, le personnage de Malia Pyles « passe la plupart de son temps dans un monde virtuel», dans lequel « A » l’atteindra également.

Malia Pyles dans le rôle de Minnie « Mouse » honorée dans « Pretty Little Liars : Original Sin » (Photo : Warner Bros.)

6. Mallory Bechtel dans le rôle de Karen Beasley

Karen est la reine des abeilles de Millwood High après une bagarre avec Imogen et est l’antagoniste de « Pretty Little Liars : Péché originel”. Elle a une sœur jumelle nommée Kelly Beasley, également jouée par Mallory Bechtel.

Mallory Bechtel dans le rôle de Karen Beasley dans « Pretty Little Liars : Original Sin » (Photo : Warner Bros.)

Voici les acteurs qui complètent le casting de « Pretty Little Liars : Original Sin »: