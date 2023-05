Qui est qui dans Planners, la nouvelle série argentine Star+

Étoile+

Planificateurs est une comédie romantique avec des éléments dramatiques qui est sur le point d’être diffusée sur Star+ et nous vous disons tout sur sa distribution principale. Attention!

Planificateurs arrive à Étoile+ le 5 mai et se compose de neuf épisodes de 45 minutes qui suivent l’histoire de Malena Carregal, une femme qui, après son récent divorce avec Marcos Gutiérrez, quitte son emploi dans l’agence bien connue de son ex-mari pour l’organisation d’événements d’entreprise. . Grâce aux encouragements de Cali, une amie énergique du passé qui revient dans sa vie, elle se lance dans une nouvelle voie professionnelle, réalisant le projet dont elle a toujours rêvé : créer sa propre agence pour organiser des événements sociaux.

La série combine des éléments de comédie, de drame et de romance tout en présentant les défis d’entrer dans le monde des affaires du point de vue de la protagoniste, Malena. Planificateurs est une histoire qui dépeint le processus de réinvention personnelle et d’autonomisation d’une femme qui décide de tout miser sur un nouveau projet et d’opérer un changement retentissant dans sa vie. Le casting du show argentin !

+Les acteurs des Urbanistes

Celeste Cid est Malena Carregal

C’est une actrice d’origine argentine de 39 ans qui possède une vaste expérience tant sur le petit écran que dans le cinéma. Sa carrière a connu un coup d’envoi imbattable dans les années 90 avec la comédie pour enfants petits. Depuis, sa popularité ne cesse de croître, devenant l’un des visages les plus connus de son pays. Dans le septième art, il a participé à des titres tels que À ciel ouvert, la partie absente et Artax : un nouveau départ. À la télévision, il s’est démarqué dans des émissions comme Je résisterai, The Pointer et récemment séparé, entre autres.

Gonzalo Valenzuela est Marcos Gutierrez

C’est un mannequin et acteur chilien. Il a fait ses débuts à la Televisión Nacional de Chile avec une participation spéciale pour émigrer plus tard à Channel 13, où il a développé sa carrière télévisuelle; Il l’a aussi fait en Argentine. Il est associé et fondateur, avec Benjamín Vicuña, du Centre Culturel Mori de la ville de Santiago du Chili. Il excellait au cinéma et à la télévision. Sur grand écran, il a participé à des titres tels que Oublie-moi, tu n’as jamais été aussi adorable et le plus récent Le panéliste. À la télévision, on pouvait le voir dans Bottillons, battus et Fouentre autres.

Leticia Siciliani est Cali

Dès son plus jeune âge, il suit des cours de théâtre avec Hugo Midón, il suit également des cours de chant et de comédie musicale. Elle était footballeuse dans le club Excursionistas. Sur grand écran, on pouvait la voir dans le fil rouge et Ce qui nous fait tomber amoureux alors qu’à la télévision, ses crédits incluent Mon espoir, 100 jours pour tomber amoureux, attraper un voleur et presque heureux. Sa carrière professionnelle est en plein essor et la série de Étoile+ vous donnera un coup de boost !

Guillermo Pfening est Andy Garrison

Il a étudié la communication sociale et la philosophie et les lettres à l’UBA alors qu’il se consacrait au théâtre et alors qu’il commençait à jouer des rôles d’acteur à partir de 2002, il a été relégué à l’université jusqu’à ce qu’il puisse faire une matière par an comme passe-temps. Il a une vaste expérience dans le cinéma, la télévision et le théâtre. Il est également réalisateur. Ses rôles télévisés les plus récents incluent Submergé, Bienvenue à Eden et Reine du Sud. Au cinéma, ses derniers grands moments ont été Camila sortira ce soir, Rescue Distance et les porcelaines.

