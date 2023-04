Qui est qui dans Peter Pan & Wendy : Casting du film Disney+

service de diffusion en continu Disney+ se prépare à clôturer le quatrième mois de l’année de la meilleure des manières, puisqu’à partir de ce 28 avril le film sera disponible dans son catalogue Peter Pan et Wendy, un remake du film de 1953 réalisé par David Lowery. Près de sept ans après son annonce officielle, la production viendra enfin aux fans du travail de JM Barrie avec un nouveau casting de jeunes acteurs qui feront sûrement parler les gens à l’avenir.

Synopsis officiel : « Wendy Darling est une fille qui a peur de quitter la maison de son enfance et rencontre Peter Pan, un garçon qui refuse de grandir. Avec ses frères et une petite fée, Tinker Bell, Wendy voyage avec Peter au pays magique de Neverland There , il rencontre un pirate maléfique, le Capitaine Crochet, et se lance dans une aventure passionnante et dangereuse qui changera sa vie pour toujours ».

+Distribution et personnages de Peter Pan & Wendy :

Ever Anderson est Wendy Darling :

Une jeune fille de 13 ans passionnée et franche qui, après avoir appris par ses parents qu’elle était inscrite dans un internat, leur dit avec défi qu’elle ne veut pas quitter la maison ni devenir adulte. Prenant leurs appels comme une proclamation, Peter Pan emmène Wendy et ses frères et sœurs à Neverland, où ils prennent part au combat de Peter contre le tristement célèbre Capitaine Crochet.

-Alexander Molony est Peter Pan :

Un garçon insouciant et énergique de l’île magique de Neverland qui « sauve » Wendy de l’âge adulte et la ramène chez elle où elle rencontre le groupe de fidèles partisans de Peter, les Lost Boys. Sous la devise « celui qui ose gagne », l’entêté Peter se retrouve mêlé à une guerre avec son ennemi juré, le capitaine Hook, avec qui il partage une histoire longue et compliquée.

– Jude Law est le Capitaine Crochet :

Le capitaine manchot infâme et vengeur du bateau pirate Jolly Roger, qui navigue dans les eaux de Neverland dans l’espoir d’éviter un crocodile menaçant, tout en combattant Peter Pan, son ancien meilleur ami devenu ennemi juré.

Yara Shahidi est Tinker Bell :

La fidèle fée compagne de Peter Pan qui possède la poussière de lutin magique qui permet aux gens de voler et parle un langage féerique que seul Peter peut comprendre. Bien que Peter prenne souvent Tinker Bell pour acquis, elle l’aime beaucoup.

– Alyssa Wapanatahk dans le rôle de Tiger Lily :

Une guerrière indigène et sœur aînée de Peter Pan, qui veille sur les enfants perdus de Never Land. Calme, recueillie et mature, Tiger Lily agit comme une étoile directrice pour Wendy.

Jim Gaffigan est Smee :

Le premier compagnon de confiance mais désemparé du capitaine Crochet, sur qui on peut toujours compter pour une tasse de thé. Une sorte de figure paternelle pour Hook, Smee essaie constamment de freiner l’enthousiasme de Hook pour combattre Peter Pan.

– Joshua Pickering comme John Darling :

Le frère cadet aîné de Wendy. Comme son homologue animé, Pickering’s John n’aime jamais quitter la maison sans son fidèle chapeau haut de forme.

Jacobi Jupe est Michael Darling :

Le frère cadet de Wendy et John, qui rejoint ses frères et sœurs dans une aventure à Neverland, emmenant son ours en peluche bien-aimé, bien qu’il ne faille pas longtemps avant que lui et John soient capturés par le capitaine Hook et leur équipage.

– Molly Parker comme Mme Darling :

La mère aimante et gentille de Wendy et de ses frères et sœurs qui ne veut que le meilleur pour ses enfants. Bien qu’elle comprenne pourquoi Wendy ne veut pas aller à l’internat, elle sait que c’est le bon endroit pour qu’elle grandisse pour devenir une jeune femme plus responsable et être un meilleur modèle pour ses frères et sœurs.

– Alan Tudyk comme M. Darling :

Le père intelligent mais opiniâtre de Wendy et de ses frères et sœurs qui croit en une approche pragmatique pour élever des enfants. Il pense également que Wendy est trop vieille pour jouer avec ses frères et devrait se concentrer sur le fait de devenir une vraie jeune femme et l’inscrire à l’internat.

