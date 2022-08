Qui est qui dans « Ollie est perdu », la nouvelle série Netflix

Créé par Shannon Tindle, « Ollie is lost » (« Lost Ollie » dans sa langue d’origine) est un Série Netflix live-action/CGI qui est basé sur le livre pour enfants « Ollie’s Odyssey » de William Joyce de 2016. La fiction hybride raconte l’histoire d’un lapin en peluche aux longues oreilles avec des souvenirs flous qui se lance dans une quête épique pour retrouver son meilleur ami : le garçon qu’il aime désespérément. .

La photographie principale de la série a commencé le 1er février 2021, le tournage se déroulant à l’intérieur et à l’extérieur de College Park Elementary du 9 au 11 février à Port Moody. Le tournage s’est terminé en mars 2021.

« Ollie est perdu”, dont la première aura lieu dans Netflix le 24 août 2022, présente les voix de Jonathan Groff, Mary J. Blige et Tim Blake Nelson, et des performances de Gina Rodríguez, Jake Johnson, BJ Harrison et Kesler Talbot, entre autres. Mais qui est qui dans la nouvelle série ?

QUI EST QUI DANS « OLLIE’S LOST » ?

1. Jonathan Groff est la voix d’Ollie

Jonathan Groff, connu pour avoir joué Jesse dans « Glee » et Holden Ford dans « Mindhunter », donne la parole à Ollie, le protagoniste de la mini-série qui est un lapin patchwork essayant désespérément de retrouver son propriétaire.

Jonathan Groff donne la parole à Ollie dans « Lost Ollie » (Photo : Netflix)

2. Mary J. Blige est la voix de Rosy

Mary J. Blige, chanteuse et actrice américaine contemporaine de R&B, soul et hip-hop, prête sa voix à Rosy, un ours en peluche coriace qui a traversé beaucoup de choses au fil des ans, mais qui est pourtant une fidèle compagne.

Mary J. Blige donne la parole à Rosy dans « Lost Ollie » (Photo : Netflix)

3. Tim Blake Nelson est la voix de Zozo

Tim Blake Nelson, connu pour avoir joué le Dr Samuel Sterns dans « The Incredible Hulk », Richard Schell dans « Lincoln », Buster Scruggs dans « The Ballad of Buster Scruggs » et Looking Glass dans « Watchmen », exprime Zozo une ancienne figure de carnaval à qui ils ont lancé une balle.

Tim Blake Nelson exprime Zozo dans « Lost Ollie » (Photo : Netflix)

4. Gina Rodriguez comme Sharon

Dans « Ollie est perdu», Gina Rodriguez, connue pour avoir joué dans « Jane the Virgin », une série qui l’a amenée à remporter un Golden Globe de la meilleure actrice dans une comédie ou une comédie musicale, joue Sharon, la mère de Billy.

Gina Rodriguez dans le rôle de Sharon dans « Lost Ollie » (Photo : Netflix)

5. Jake Johnson est James

Jake Johnson, connu pour avoir joué Nick Miller dans la sitcom « New Girl » de la Fox, est chargé de donner vie à James, le père de Billy et le partenaire de Sharon. Pendant la majeure partie de la Mini-série Netflix Ils l’appellent juste papa.

Jake Johnson dans le rôle de James dans « Lost Ollie » (Photo : Netflix)

6. Kesler Talbot est Billy

« Ollie est perdu» marque les débuts d’acteur de Kesler Talbot, qui incarne Billy, un garçon très attaché à son jouet Ollie et qui se lance dans toutes sortes d’aventures avec son lapin en peluche.