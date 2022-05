Qui est qui dans « Obi-Wan Kenobi », la nouvelle série « Star Wars »

« Obi Wan Kenobi » est le nouvelle série de la franchise « Star Wars » sur Disney+ Oui commence dix ans après les événements dramatiques de « La Revanche des Sith »où Kenobi a fait face à sa plus grande défaite : la chute et la corruption de son meilleur ami et apprenti Jedi, Anakin Skywalker, transformé en le maléfique Seigneur Sith Dark Vador.

La première saison de la fiction réalisée par Deborah Chow compte six épisodes et sera diffusée en première le 27 mai 2022. Tandis que Hossein Amini, Ewan McGregor, Kathleen Kennedy et Tracey Seaward sont en charge de la production exécutive.

Protagonisée par Ewan McGregor« Obi Wan Kenobi» présente un casting composé de Hayden ChristensenMoses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell et Benny Safdie.

QUI EST QUI DANS « OBI-WAN KENOBI » ?

1. Ewan McGregor est Obi-Wan Kenobi

Après avoir survécu à l’Ordre 66, le Maître Jedi Obi-Wan Kenobi vit en exil sous le nom de Ben sur la planète Tatooine, où il veille sur le jeune Luke Skywalker. La productrice exécutive Michelle Rejwan a décrit le personnage d’Ewan McGregor comme « assez perdu » dans une « période assez traumatisante ».

Ewan McGregor dans le rôle d’Obi-Wan Kenobi dans la nouvelle série « Star Wars » (Photo : Disney+)

2. Hayden Christensen est Anakin Skywalker/Dark Vador

Hayden Christensen revient dans le rôle d’Anakin, le père de Luke Skywalker et Leia Organa ; L’ancien Jedi Padawan et ami proche d’Obi-Wan qui a été séduit par le côté obscur et est devenu un Seigneur Sith.

Hayden Christensen dans le rôle d’Anakin Skywalker/Dark Vador dans « Obi-Wan Kenobi » (Photo : Disney+/ Lucasfilm)

3. Rupert Friend est le Grand Inquisiteur

Dans « Obi Wan Kenobi», cet ancien garde du temple Jedi dirige un groupe appelé l’Inquisitorius, chargé de traquer les Jedi en utilisant le côté obscur de la Force et des sabres laser à double lame. Le Grand Inquisiteur pense qu’il peut remplacer Dark Vador en tant qu’apprenti de l’Empereur Palpatine.

Rupert Friend en tant que Grand Inquisiteur dans « Obi-Wan Kenobi » (Photo : Disney+/Lucasfilm)

4. Moses Ingram est Reva / Troisième soeur

Reva est une Inquisitrice ambitieuse et impitoyable qui partage un objectif commun avec le Grand Inquisiteur et Dark Vador. Son nom vient des chasseurs du Grand Inquisiteur suivant un classement suivi d’un titre de frère.

Moses Ingram dans le rôle de Reva, troisième sœur dans « Obi-Wan Kenobi » (Photo : Disney+/Lucasfilm)

5. Joel Edgerton est Owen Lars

Owen est un cultivateur d’humidité sur Tatooine, le demi-frère d’Anakin Skywalker et l’oncle adoptif de Luke. Quand Obi-Wan essaie de se rapprocher du fils de son ancien apprenti, Lars lui demande de rester loin de sa famille.

Joel Edgerton dans le rôle d’Owen Lars dans « Obi-Wan Kenobi » (Photo : Disney+/Lucasfilm)

Le casting de « Obi Wan Kenobi » complète le: