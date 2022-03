Qui est qui dans « Moon Knight », la série Marvel et Disney+

« Chevalier de la Lune» (« Moon Knight » en espagnol), la mini-série Disney+ qui sera diffusé le 30 mars 2022compte six épisodes et fait partie de la phase 4 de l’univers cinématographique Marvel (MCU).

Selon Marvel, «Chevalier de la lune» est une nouvelle série d’action-aventure mettant en scène un justicier complexe qui souffre d’un trouble dissociatif de l’identité. Les identités multiples qui l’habitent sont entraînées dans une guerre meurtrière avec les dieux sur fond d’Egypte ancienne et moderne.

La nouvelle production mettra en vedette Slater en tant que scénariste en chef avec Mohamed Diab à la tête de l’équipe de réalisation. oscar isaac dirige le casting composé de Ethan Hawke, May Calamawy, Gaspard Ulliel, Lucy Thackeray et F Murray Abraham. Mais qui est qui dans les séries Disney Plus et Marvel ?

QUI EST QUI DANS « MOON KNIGHT » ?

1. Oscar Isaac est Marc Spector / Steven Grant / Moon Knight

Steven Grant est un employé de boutique de cadeaux aux manières douces qui découvre qu’il souffre d’un trouble dissociatif de l’identité après s’être évanoui et avoir vécu des flashbacks d’une autre vie. L’une des identités de Steven est le mercenaire Marc Spector, et lorsque les ennemis de Steven / Marc viennent à eux, ils doivent naviguer dans leurs identités complexes alors qu’ils plongent dans un mystère mortel parmi les puissants dieux d’Égypte.

Oscar Isaac dans le rôle de Marc Spector / Steven Grant dans « Moon Knight » (Photo: Marvel / Disney Plus)

2. Ethan Hawke est Arthur Harrow

Arthur est un fanatique religieux et chef d’une secte qui vénère le dieu Ammit, qui voit Moon Knight comme un obstacle à la « guérison du monde ». Pour se débarrasser de Marc Spector, il l’invite à embrasser sa noirceur intérieure.

Ethan Hawke dans le rôle d’Arthur Harrow dans « Moon Knight » (Photo : Marvel/Disney Plus)

3. May Calamawy dans le rôle de Layla El-Faouly

Layla El-Faouly est une femme du passé de Marc Spector, qui tente depuis quelque temps de reprendre contact avec lui. Pour que? Qu’est-ce que tu cherches? Sera-t-il un allié ou un ennemi ?

May Calamawy dans le rôle de Layla El-Faouly dans « Moon Knight » (Photo : Marvel/Disney Plus)

4. Gaspard Ulliel est Anton Mogart / L’homme de minuit

Gaspard Ullieldécédé le mercredi 19 janvier 2022 à l’âge de 37 ans après avoir été victime d’un accident de ski, jouera le méchant de « Chevalier de la Lune”, Anton Mogart, également connu sous le nom de Midnight Man, un criminel connu pour avoir volé des trésors et des œuvres d’art inestimables.

Gaspard Ulliel a joué Anton Mogart / Midnight Man dans « Moon Knight » (Photo: Laurent Emmanuel/ AFP)

5. Lucy Thackeray comme Donna

Lucy Thackeray est chargée de jouer Donna, la collègue de Steven au musée de Londres. Elle le gronde souvent pour son retard et pour son rythme de travail inefficace.

Lucy Thackeray dans le rôle de Donna dans « Moon Knight » (Photo : Marvel/Disney Plus)

6. F Murray Abraham est Khonshu

F. Murray Abraham exprime le dieu égyptien de la lune Khonshu, une divinité « impérieuse et un peu bratty et vindicative », selon le créateur Jeremy Slater, qui est sujet aux crises de colère et fait face à ses propres insécurités.