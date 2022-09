Qui est qui dans « Monster: The Jeffrey Dahmer Story », le nouveau drame policier de Netflix

Créé par Ryan Murphy (« American Horror Story ») et Ian Brennan (« The Politician »), « Monster : The Jeffrey Dahmer Story » est un drame policier biographique de Netflix qui suit les crimes de l’un des tueurs en série les plus notoires et infâmes d’Amérique et qui sortira le 21 septembre 2022.

L’histoire du tueur responsable de la mort et du démembrement de 17 hommes et garçons entre 1978 et 1991 a été racontée dans cinq longs métrages et documentaires, plusieurs livres et plusieurs documentaires télévisés, cependant, cette nouvelle production de 10 épisodes se concentrera sur les différentes perspectives des différentes victimes de Dahmer.

Le casting principal de « Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer» est composé d’Evan Peters, Niecy Nash, Richard Jenkins, Molly Ringwald, Penelope Ann Miller, Shaun J. Brown et Michael Learned, mais qui est qui dans la série Netflix?

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES DE « MONSTER : THE JEFFREY DAHMER STORY »

1. Evan Peters est Jeffrey Dahmer

Evan Petersconnu pour ses multiples rôles dans la série d’anthologie « American Horror Story » et son rôle de Quicksilver dans la saga cinématographique « X-Men », est chargé de donner vie à Jeffrey Dahmer, surnommé « The Milwaukee Cannibal », « The Butcher de Milwaukee’ ou ‘Le Monstre de Milwaukee’.

Evan Peters dans le rôle de Jeffrey Dahmer dans « Monster : The Jeffrey Dahmer Story » (Photo : Netflix)

2. Richard Jenkins est Lionel Dahmer

Richard Jenkisqui est apparu dans « Six Feet Under », « The Shape of Water », « Burn After Reading » et « Olive Kitteridge », joue Lionel Dahmer dans « Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer”. Il s’agit du père du tueur en série et selon les informations, il n’était pas très présent dans la vie de son fils.

Molly Ringwald dans le rôle de la belle-mère du tueur, Shari Dahmer, avec son père Lionel Dahmer (Richard Jenkins) dans « Monster : The Jeffrey Dahmer Story » (Photo : Netflix)

3. Penelope Ann Miller est Joyce Dahmer

Pénélope Ann Miller, une actrice nominée aux Tony Awards surtout connue pour son travail à Broadway, joue Joyce Dahmer, la mère de Jeffrey. Joyce souffrait de dépression et passait la plupart de son temps alitée après une tentative de suicide ratée.

4. Niecy Nash est Glenda Cleveland

nièce nashplus connue pour son rôle d’adjointe Raineesha Williams dans la série « Reno 911! », joue Glenda Cleveland, la voisine de Jeffrey qui a tenté à plusieurs reprises de contacter la police pour les avertir du comportement de Dahmer, sans succès.

Niecy Nash dans le rôle de Glenda Cleveland, la voisine inquiète de Dahmer, dans « Monster : The Jeffrey Dahmer Story » (Photo : Netflix)

5. Shaun J. Brown est Tracy Edwards

Shaun J Brownconnu pour son rôle dans la série télévisée « The Great Indoors », est chargé de donner vie à Tracy Edwards, la victime de Dahmer qui a réussi à s’échapper et a aidé la police à arrêter Jeffrey.