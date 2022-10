Qui est qui dans le film Netflix « Wife for Hire »

« Wife for Rent » est la comédie romantique de Netflix qui a une grande acceptation dans les abonnés de la plate-forme de diffusion en continu. L’intrigue raconte comment un célibataire qui ne pense jamais à s’engager doit réaliser le dernier souhait de sa mère : se marier ; Parce qu’il ne veut pas être exclu du testament, il décide d’engager une actrice pour se faire passer pour sa petite amie.

Ainsi commence une aventure entre les jeunes, qui aux yeux de la mère sont le couple idéal. Suite à la grande performance, nous vous disons qui sont les acteurs et quel personnage ils jouent dans le film, faites très attention.

CAIO CASTRO EST LUIZ

Le visage de Luiz quand il est allé embaucher Lina dans « Wife for rent » (Photo : Netflix)

Caio Castro est Luiz dans « Wife for Rent ». Dans l’intrigue, il a 30 ans et il est convaincu que l’engagement n’est pas pour luimais afin d’exaucer la dernière volonté de sa mère, il cherchera une femme qui se fera passer pour sa petite amie et future épouse.

L’acteur est né en 1989. Parmi ses participations connues figurent : « Ti Ti Ti » (2010), « Fina Estampa » (2011), « Amor à Vida » (2013), « I Love Paraisópolis » (2015) et autres. En plus de jouer divers rôles dans des productions télévisuelles, il a été présentateur. Non seulement cela, puisqu’il est pilote et homme d’affaires brésilien.

QUEI LOPES EST LINA

Lina discute avec Luiz de la façon dont ils vont faire semblant d’être un couple dans « Wife for rent » (Photo : Netflix)

Thatiane de Oliveira Lopes joue Lina, l’actrice qui se fera passer pour la petite amie et la femme de Luiz pendant un moment. Elle aura quelques conflits avec son partenaire fictif, puisqu’elle refuse de nettoyer l’endroit où ils vivent, arguant qu’elle n’a été embauchée que pour agir.

L’actrice est née en 1990 à Rio de Janeiro. En 2013, il est devenu célèbre après avoir participé à la comédie musicale « Tudo por um popstar », dans laquelle il a joué. Il a joué dans des telenovelas comme « Boogie Oogie », « O Grande Gonzalez » et d’autres. Et pas seulement, puisqu’elle présentait le festival « Rock in Rio : 30 ans en 15 minutes ».

PATRICYA TRAVASSOS EST CARLOTA

Carlota dit à son fils de réaliser son dernier souhait avant de mourir dans « Wife for rent » (Photo : Netflix)

Patricia Travassos joue Carlota, la mère de Luiz, qui se caractérise par être un peu manipulateur. Elle met son fils entre le marteau et l’enclume en lui demandant de se marier, car il refuse, elle menace de couper son allocation et de le couper de son testament.

L’actrice naturelle de Rio de Janeiro a une grande carrière dans le monde du théâtre. Las producciones más destacadas donde participó son: “O Segredo da Múmia” (1983), “Amarçao ilimitada” (1985), “A Próxima Vítima” (1995), “Os Mutantes” (2008), “Espelho da vida” (2018 ), entre autres.

MARIANA XAVIER EST MARIA INÉS

Le malaise de María Inés parce que son frère a un nouvel appartement dans « Femme à louer » (Photo : Netflix)

Mariana Xavier donne vie à Maria Inés dans « Femme à louer » Elle est une des soeurs de Luiz et soupçonne l’amour qui existe dans le nouveau couple. De plus, il se sent jaloux parce que sa mère leur a donné la clé d’un appartement.

L’actrice de télévision était dans des productions telles que « Os Amadores » (2007), « Casos e Acasos » (2008), « Os Anjos do Sexo » (2011), le programme « Video Show » (2014) et bien d’autres.

LE RESTE DU CAST PRINCIPAL DE « WIFE FOR RENT »