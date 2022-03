Qui est qui dans le casting de « Bridgerton » Saison 2

Après avoir appris les détails de la relation de Daphné avec Simon Bassetle Duc de Hastings, fans de « Bridgerton », série de Netflix Créés par Chris Van Dusen et produits par Shonda Rhimes à partir des romans de Julia Quinn, ils attendent avec impatience l’histoire d’Anthony et Kate Sharma Sheffield dans les livres.

Bien que Régé-Jean Page (Simon Basset) ne fera pas partie du nouvel opus, les autres acteurs principaux reviendront pour les nouveaux épisodes. Parmi eux, Julie Andrews (la voix de Lady Whistledown), Phoebe Dynevor (Daphne), Jonathan Bailey (Anthony), Nicola Coughlan (Penelope Featherington), Claudia Jessie (Eloise), Adjoa Andoh (Lady Danbury), Ruth Gemmell (Lady Violet Bridgerton), Florence Hunt (Hyacinth), Luke Newton (Colin), Ruby Stokes (Francesca), Luke Thompson (Benedict) et Will Tilston (Gregory Bridgerton).

Ils seront rejoints par les acteurs Simone Ashley, Charithra Chandran, Shelley Conn, Calam Lynch et Rupert Young, mais qui est qui dans la deuxième saison de « Bridgerton” ?

QUI EST QUI EST « BRIDGERTON »2 ?

1. Simone Ashley est Kate Sharma

Kate Sharma est une jeune de 21 ans qui est déterminée à protéger sa sœur des tristement célèbres célibataires, dont Anthony Bridgerton bien sûr.

2. Charithra Chandran comme Edwina Sharma

Edwina est la sœur cadette de Kate et selon la description de Netflix, « Sa sœur aînée Kate lui a appris à être la parfaite débutante. Elle est généreuse et infiniment attachante. Mais bien qu’elle soit jeune et naïve, elle sait aussi ce qu’elle veut : un vrai match d’amour. »

3. Shelley Conn dans le rôle de Lady Mary Sharma

Mary Sharma est la mère de Kate et Edwina. De plus, elle est « la fille d’un comte dont le mariage avec un marchand a autrefois englouti sa famille dans le scandale, Lady Mary est maintenant revenue à Londres avec ses propres filles et est forcée de subir à nouveau l’examen minutieux de la haute société ».

Shelley Conn dans le rôle de Lady Mary Sharma dans la deuxième saison de « Bridgerton » (Photo : Netflix)

4. Calam Lynch est Théo Sharpe

Calam Lynch rejoint le casting de la deuxième saison de « Bridgerton» comme Theo Sharpe, « un aide-imprimeur travailleur » et « un intellectuel qui se bat pour les droits de tous ».

Calam Lynch dans le rôle de Theo Sharpe dans la deuxième saison de « Bridgerton » (Photo : Netflix)

5. Rupert Young comme Jack

Jack est un personnage qui n’apparaît pas dans les romans originaux, donc, il n’y a pas beaucoup de détails, mais selon Netflixest « le membre le plus récent de la haute société ayant un lien avec l’une de ses familles les plus remarquables ».