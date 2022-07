Qui est qui dans la série « María Félix, La Doña »

L’une des principales actrices de l’âge d’or du cinéma mexicain a sans aucun doute été Marie Félixqui est considérée comme en avance sur son temps en raison de son talent et de son caractère, gagnant de nombreux fans depuis lors et même aujourd’hui, il n’est donc pas surprenant qu’un producteur ait décidé de faire une biosérie afin de lui rendre hommage.

Ainsi, la plateforme de streaming ViX + a lancé la production de « María Félix, La Doña », qui est sortie jeudi 21 juillet dernier et peut être appréciée dans tous les pays où le service est disponible. Si vous êtes l’un des fans des films et des œuvres de l’actrice dont on se souvient, vous ne pouvez pas manquer la série.

Pendant que vous vous préparez à regarder les épisodes —ou si vous avez déjà regardé et souhaitez en savoir un peu plus—, voici la liste des principaux acteurs et personnages qui donnent vie à ce drame mexicain.

ACTEURS ET PERSONNAGES DANS « MARÍA FÉLIX, LA DOÑA »

Sandra Echeverría, Ximena Romo, April Vergara seront María Félix

Pour l’interprétation du rôle principal de la série, la production a déterminé qu’il y aura trois actrices qui seront montrées sur les écrans, qui seront chargées de montrer María Félix à des moments différents.

Par exemple, Abril Vergara donnera vie à l’enfance et à l’adolescence de l’actrice, tandis que Ximena Romo jouera le rôle d’une adulte. Pendant ce temps, Sandra Echeverría se présentera comme une version plus mature.

« María Félix : La Doña » montrera les différentes étapes de la vie de l’actrice (Photo : Televisa Univisión)

Mauricio Salas comme Jorge Negrete

L’acteur Jorge Negrete a été l’un des plus grands amours de María Félix, atteignant même l’autel en 1952. Cependant, une telle relation ne durera pas longtemps, puisqu’il mourut l’année suivante. Dans la série, son personnage est joué par Mauricio Salas.

Mauricio Salas est l’acteur qui incarnera Jorge Negrete dans la série María Félix (Photo : ViX+)

Josh Gutierrez comme Pedro Armendariz

Pedro Armendáriz, acteur renommé de l’époque, a travaillé à de nombreuses reprises avec María Félix dans divers films, pour lesquels il sera également présent à la production. L’artiste est interprété par Josh Gutierrez.

L’acteur Josh Gutiérrez a participé à des productions telles que « Warrior Heart » (Photo: Josh Gutiérrez / Instagram)

Iker Madrid est Ernesto Alonso

L’acteur, réalisateur et producteur de cinéma et de télévision était quelqu’un de très proche de María Félix et est considéré comme l’un de ses meilleurs amis. Dans la série ce sera Iker Madrid qui aura son rôle.

L’acteur Iker Madrid avec son personnage Ernesto Alonso (Photo: Iker Madrid / Instagram)

Ximena Ayala dans le rôle de Frida Khalo

La référence mexicaine au niveau international était une grande amie de María Félix, elle jouera donc un rôle dans la production. A cette occasion, le peintre sera interprété par Ximena Ayala.

Ximena Ayala dans son personnage de Frida Khalo dans la série María Félix (Photo : ViX+)

Enoch Leaño dans le rôle de Diego Rivera

Le peintre, qui était le mari de Frida Khalo, apparaîtra également dans la série ViX+. Dans la vraie vie, même s’il était marié, on a appris qu’il était amoureux de María Félix. Enoc Leaño donnera vie à cet artiste mexicain.

Enoc Leaño dans le rôle de son personnage de Diego Rivera (Photo : ViX+)

Ximena Herrera comme Dolores del Rio

Parce que Dolores del Río était l’une des principales actrices de l’âge d’or du cinéma mexicain, il a été largement dit qu’elle avait une querelle avec María Félix. Sur les écrans, ce sera Ximena Herrera qui l’interprète.

Ximena Herrera sera l’actrice qui donnera vie à Dolores del Río (Photo : Ximena Herrera / Instagram)

Guillermo Garcia comme Bernardo Félix

Le père de l’actrice, avec une formation militaire, jouera un rôle important dans la série, car il montrera son caractère fort en élevant ses enfants. L’acteur Guillermo Garcia jouera le personnage.

Guillermo García sera chargé d’interpréter le père de María Félix (Photo : Televisa)

Ursula Pruneda dans le rôle de Josefina Guerena

Contrairement à son mari, la mère de ‘María Bonita’ avait un caractère plus calme. Son rôle sera interprété par l’actrice Úrsula Pruneda.

Úrsula Pruneda dans son personnage de Josefina Güereña (Photo : Úrsula Pruneda / Instagram)

Rodrigo Magana comme Agustín Lara

Agustín Lara, l’un des principaux musiciens du Mexique à l’époque, est également tombé amoureux de ‘La Doña’ et, malgré la différence d’âge de 17 ans entre les deux, ils se sont mariés en 1945, mais se sont séparés en 1948. Rodrigo Magaña interprétera ce.

Rodrigo Magaña est l’acteur qui donnera vie au musicien Agustín Lara (Photo: ViX +)

Ramón Medina est ‘El Indio’ Fernández

Emilio Fernández, cinéaste renommé de l’époque, a travaillé sur de nombreux films aux côtés de María Félix, pour lesquels ils ont établi une relation étroite. Ramón Medina donnera vie à ce rôle.