Qui est qui dans la saison 4 de « You »

Après le finale choquante de la saison 3, les fans de « You » attendent la suite de l’histoire de Joe Goldberg, qui doit assumer une nouvelle identité et reconstruire sa vie sur un autre continent. Pour cette raison, la série Netflix présentera nouveaux personnages et acteurs.

Le programme est basé sur le livre homonyme de Caroline Kepnes, qui commence par un gérant d’une librairie à New York, joué par Penn Badgleyqui s’avère être un tueur en série.

La première saison a été diffusée en septembre 2018 et, depuis lors, c’est l’une des séries les plus réussies de la plateforme de streaming.

Mardi dernier, le 6 décembre, Netflix a montré plus d’images de ce à quoi ressemblera le quatrième opus à travers ses comptes de médias sociaux.

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES DE LA SAISON 4 DE « YOU »

1. Penn Badgley dans le rôle de Jonathan Moore

À la fin de la saison 3 de « You », Joe Goldberg serait décédé. Cependant, il assume en fait une nouvelle identité : Jonathan Moore. Le nouveau personnage incarné par Penn Badgley va reconstruire sa vie à Londres, où il deviendra professeur d’université, tout en poursuivant son amour pour la littérature.

2. Charlotte Ritchie comme Kate

Kate est la directrice d’une galerie d’art, très intelligente et loyale envers ses amis, en particulier Lady Phoebe, sa meilleure amie. Le personnage de Charlotte Ritchie est pratique dans ses relations, elle préfère donc entretenir une relation décontractée avec Malcolm, qui invite Joe dans son cercle d’amis. C’est quelque chose qu’il n’aime pas et se méfie de lui.

Charlotte Ritchie est connue pour son rôle de Barbara Gilbert dans « Call the Midwife » et sera désormais Kate dans la saison 4 de « You » (Photo : Netflix)

3. Tilly Keeper en tant que Lady Phoebe

Lady Phoebe est une mondaine qui a grandi toute sa vie en maintenant un écran public, car chaque mouvement qu’elle a fait a été filmé. Cependant, elle montre sa vraie personnalité à huis clos et avec ses amis les plus proches. La jeune femme fortunée a Adam pour petit ami.

Auparavant, Tilly Keeper jouait Louise Mitchell dans « EastEnders », mais dans la saison 4 de « You », elle jouera Lady Phoebe (Photo : Netflix)

4. Dario Coates comme Conny

Connie est la colocataire de Kate et Phoebe à l’université, car il s’intègre très bien à la jeune foule riche. Sa vie est un peu mouvementée, toujours pleine de fêtes, d’alcool, de drogue et de jeu.

Dario Coates a participé au roman « Coronation Street » et fera désormais partie de « You » (Photo : Netflix)

5. Lucas Gage comme Adam

En plus d’être le petit ami de Lady Phoebe, Adam est le fils d’un magnat de la côte Est et ne répond pas aux attentes de sa famille. Votre quête pour prouver votre valeur vous amène à prendre des décisions risquées. Au début, vous douterez si son amour pour Phoe est réel ou non.

Lukas Gage est connu pour ses rôles dans « Euphoria » et « The White Lotus », mais maintenant il sera Adam dans « You » (Photo : Netflix)

6. Ozioma Whenu comme bénédiction

Blessing est une princesse nigériane avec plusieurs diplômes de spécialité de troisième cycle. Son côté commercial est impliqué dans la crypto-monnaie, mais du côté social, il aime s’amuser et prend des risques dans la vie, ce qui a fonctionné pour lui jusqu’à présent.

7. Ed Speleers comme Rhys

Rhys est un écrivain qui s’est fait connaître pour ses mémoires et s’est lancé dans une carrière politique. Il n’est pas issu du même milieu aisé que les autres et a eu une enfance traumatisante avant d’aller à Oxford et de se faire tous les bons amis. Cependant, maintenant, il se déplace facilement dans n’importe quel cercle social.

Autres personnages et acteurs de la saison 4 de « You » :

Stephen Hagan comme malcolm

comme malcolm Ben Wiggins comme Roald

comme Roald Aidan Cheng comme simon

comme simon Amy Leigh Hickman comme Nadia

comme Nadia gentil lin comme sophie

comme sophie Ève Austin comme Gemma

REGARDEZ ICI L’AVANCE DE LA SAISON 4 DE « YOU »

QUAND LA SAISON 4 DE « YOU » SERA-T-ELLE PREMIÈRE SUR NETFLIX ?

La saison 4 de « You » sera diffusée en deux parties, la première partie sortira le 10 février. Pendant ce temps, la partie 2 sera diffusée le 10 mars.

PLUS D’INFORMATIONS SUR « VOUS »

POURQUOI JOE MAINTENANT JONATHAN MOORE SUR « VOUS » ?

Jonathan Moore est la fausse identité de Joe Goldberg. Ceci est utilisé par le New-Yorkais obsessionnel dans Londresqui est incapable d’utiliser son vrai nom après avoir tué sa femme et donné son fils à une nouvelle famille.

Il est à noter que le protagoniste de l’histoire a simulé sa mort et s’enfuit vers L’Europe  pour recommencer. A un moment donné de son périple, il aurait décidé de rejoindre la capitale anglaise. PLUS DE DÉTAILS ICI