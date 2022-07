Après un an, « Rivière Vierge », également connue sous le nom de « Un endroit pour rêver »revient avec sa quatrième saison qui reprendra les parcelles restées en suspens dans la troisième tranche de la série netflix. Par exemple, Mel ne sait pas qui est le père de son enfant, quelqu’un est arrêté pour la tentative de meurtre de Jack et Hope est déchirée entre la vie et la mort.

Les nouveaux épisodes du drame romantique basé sur les romans du même nom de Robyn Carr seront diffusés en première le mercredi 20 juillet 2022 sur la populaire plateforme de streaming et mettront en scène le retour d’Alexandra Breckenridge et Martin Henderson, les protagonistes de la fiction.

Daniel Gillies, Annette O’Toole, Tim Matheson, Colin Lawrence, Teryl Rothery, Sarah Dugdale, Grayson Maxwell Gurnsey, Lauren Hammersley, Benjamin Hollingsworth, Zibby Allen, Marco Grazzini reviennent également pour la quatrième saison de « Rivière Vierge”.

Ils sont rejoints par les acteurs Kai Bradbury et Mark Ghanimé, mais Qui est qui dans les nouveaux épisodes de « A place to dream » ?

QUI EST QUI DANS LA SAISON 4 DE « VIRGIN RIVER » ?

1. Kai Bradbury est Denny Cutle

Denny Cutle est apparu dans l’épisode ‘A Wedding, No Funeral and a Baby’ (3×10) et s’est présenté comme le petit-fils perdu depuis longtemps de Doc (Tim Matheson) et selon la description officielle de Netflix« Denny se présente à Virgin River pour nouer des liens avec un grand-père dont il vient de découvrir l’existence.”.

Cependant, le caractère de Kai Bradbury « vient avec un sombre secret», c’est-à-dire que son arrivée dans la petite ville va provoquer des tournants inattendus.

Kai Bradbury dans le rôle de Denny Cutle dans la quatrième saison de « Virgin River » (Photo : Netflix)

2. Mark Ghanime est le Dr Cameron Hayek

Mark Ghanimé, connu comme l’ancien Sergio Balleseros dans « Helix » et Don Carlos dans « Reign », est chargé de jouer le Dr Cameron Hayek dans le quatrième volet de « Rivière Vierge», série produite par Reel World Management.

Cameron a été décrit comme le «nouveau médecin de clinique chic”. « Armé d’une belle beauté, d’un intellect acéré et d’un sourire qui pourrait illuminer le monde, Cameron provoque un émoi immédiat en ville, en particulier auprès des femmes de Virgin River.”. Cela inclut-il Mel ?

Mark Ghanimé incarnera le Dr Cameron Hayek dans la quatrième saison de « Virgin River » (Photo : Mark Ghanimé / Instagram)

Ce sont les acteurs qui reviennent dans la quatrième saison de « Rivière Vierge” :