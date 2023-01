Qui est qui dans la saison 3 de « Sky Rojo »

La paix est finie pour Coral, Wendy et Gina, les protagonistes de « Ciel rouge »séries de Netflix qui dit adieu au streaming avec son saison 3. Les victimes de la prostitution et un proxénète semblent avoir trouvé le paradis après avoir volé les millions du méchant et fui vers un endroit où ils peuvent enfin se reposer de leur passé troublé. Cependant, il leur reste encore huit chapitres pour voir s’ils peuvent survivre à une nouvelle attaque des méchants.

Quand est-ce que « Sky Rojo 3 » sort en première? La fin de la fiction s’ouvre sur Vendredi 13 janvier sur la plateforme de streamingà l’international, et ici nous vous disons qui sont les acteurs et les personnages qui composent la nouvelle saison de l’histoire créée par Alex Pina et Esther Martinez Lobatoles esprits derrière « Le vol d’argent ».

Vous pouvez également voir ici la bande-annonce officielle du Saison 3 de « Ciel Rouge »:

QUI SONT LES ACTEURS ET LES PERSONNAGES DE « SKY ROJO 3″ ?

Veronica Sanchez comme corail

véronique sanchez reprendra l’histoire de corail à la fin de « Sky Rojo ». La saison 3 est marquée, sans aucun doute, par la détermination de la protagoniste à atteindre enfin la liberté tant espérée jusqu’à la saison 2. L’obtiendra-t-elle ?

Coral, avec un cache-œil, dans l’un des extraits de la saison 3 de « Sky Rojo » (Photo : Netflix)

Lali Esposito comme Wendy

actrice argentine Lali Esposito retour à la fiction comme Wendy, l’un de ses personnages les plus représentatifs de ces dernières années. La chanteuse dit également au revoir à la courageuse jeune femme qui ne veut que le bonheur avec ses amis après avoir échappé à l’enfer.

Wendy après s’être échappée de « Las Novias » (Photo : Netflix)

Yany Parado comme Gina

De la même manière, Yany Prado revient dans « Sky Rojo » en tant que Ginal’une des protagonistes les plus complexes de la série Netflix, qui s’occupe de sa grossesse alors qu’elle rejoint ses compagnons à la recherche de la tranquillité de vivre loin de la prostitution.

Gina quand elle a été piégée par le proxénète (Photo : Netflix)

Asier Etxeandia comme Roméo

Asier Etxeandia reviens avec le presque immortel Roméole propriétaire de la discothèque Les mariées et proxénète infatigable qui est après Coral, Wendy et Gina. Le lien illégal et désastreux entre les protagonistes et le méchant prend fin d’un coup dans la saison 3 de « Sky Rojo ».

Le méchant Moïse dans la série (Photo : Netflix)

Miguel Ángel Silvestre comme Moïse

Miguel Angel Silvestre reprend son rôle Moïse, un tueur à gages qui traque les protagonistes depuis deux saisons, qui s’est enfui de Las Novias, détruisant tout autour d’eux. Avec Roméo, cet antagoniste cherchera à en finir une fois pour toutes.

Miguel Ángel Silvestre dans le rôle de Moisés dans une scène de « Sky Rojo » (Photo : Netflix)

LES ACTEURS QUI REJOIGNENT « SKY ROJO »

rauw alejandro

le reggaetonero rauw alejandro a été confirmé comme l’une des figures qui rejoignent le casting de la Saison 3 de « Ciel Rouge ». Cependant, la participation qu’il aura à la dernière étape de la série Netflix n’a pas encore été dévoilée. Il a été vu avec les protagonistes dans une voiture et dans un bar, on s’attend donc à ce qu’il soit de leur côté. Vous devrez attendre la première des nouveaux chapitres pour connaître votre rôle dans la fiction.

Tiago Corréa

De la même manière, Tiago Correa est l’un des nouveaux visages de « Sky Rojo ». L’acteur est ajouté pour la fin du programme télévisé. Son expérience a été marquée par de grandes productions telles que « La Maison des Fleurs »« Mère il n’y en a que deux », « Intimate Enemy 2 », entre autres.

catalina sopelana

Un autre des talents ajoutés à la fin de « Sky Rojo » est l’actrice catalina sopelana. L’artiste a été dans des productions telles que « El Vecino », « Lois frontalières » et « Modèle 77 ». Les responsables de la série de Netflix ils ont également gardé secrète leur incursion dans les prochains épisodes.

Rauw Alejandro et Lali Esposito dans la nouvelle saison de « Sky Rojo » (Photo : Netflix)

COMMENT VOIR LA FIN DE « SKY RED » ?

Les épisodes complets de la série « Sky Rojo » sera disponible sur la plateforme de streaming Netflix à partir du vendredi 13 janvier 2023. Les deux premières saisons sont téléchargées sur l’interface et vous pouvez les voir en cliquant sur ce lien.